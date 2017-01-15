Ekonomist’te bu hafta
HOLDİNGLERİN 2017 PLANLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındad son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Bankacılarla toplantının tek gündemi neydi?
GÖSTERGE
Sanayi üretimi büyüme için ne diyor?
- Hazır giyimde İran’a mecburi yatırım
- “Hedef ciroyu 3 yılda 3 milyar dolara çıkarmak”
- Bu yıl Afrika’da üç santral açacak
- Vade sorununa alternatif çözüm
- WaterGarden için yeni yerler bakıyor
- Kahve kokusunda girişim daveti var
- Özel hastanelerde ‘devleşme’ dönemi
YÖNETİM
- Yeni tip liderlere büyük ihtiyaç var
TEKNOLOJİ
- “Ürün ve servisten önce ‘yerli’ oyuncu olunmalı”
KULİS
- Egepen Deceunick yatırıma devam edecek
- TÜRKONFED’in başına Şükrü Ünlütürk mü geçecek?
- Mehmet Şimşek’in resmi açık artırmaya çıkıyor
- Fujifilm, Türkiye’ye inovasyon merkezi açıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- 2017’de müşteri odak noktasında olacak
- Promoqube’ün yeni müşterileri
GİRİŞİM
- “Gençlerin platformu olmak istiyoruz”
- Start up’lara 19 milyon dolar ayırdı
VERGİDE GÜNDEM
FİNANS
- MB ’nin faiz artırımı dövizin hızını keser mi?
BESMETRE
- Otomatik katılımda işverenlerin yükümlülükleri nelerdir?
- “Faizlerde yüzde 12’lik seviye ‘alım’ fırsatı”
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Dolar bazında ucuz kalan 20 hisse
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
- Yatırımcıya Özel: Emlak Konut GYO ve Kardemir’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Bist-30
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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