Ekonomist’te bu hafta

Ocak 15, 2017 0 Yorum 12 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

HOLDİNGLERİN 2017 PLANLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındad son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Bankacılarla toplantının tek gündemi neydi?
GÖSTERGE
Sanayi üretimi büyüme için ne diyor?

  • Hazır giyimde İran’a mecburi yatırım
  • “Hedef ciroyu 3 yılda 3 milyar dolara çıkarmak”
  • Bu yıl Afrika’da üç santral açacak
  • Vade sorununa alternatif çözüm
  • WaterGarden için yeni yerler bakıyor
  • Kahve kokusunda girişim daveti var
  • Özel hastanelerde ‘devleşme’ dönemi

YÖNETİM

  • Yeni tip liderlere büyük ihtiyaç var

TEKNOLOJİ

  • “Ürün ve servisten önce ‘yerli’ oyuncu olunmalı”

KULİS

  • Egepen Deceunick yatırıma devam edecek
  • TÜRKONFED’in başına Şükrü Ünlütürk mü geçecek?
  • Mehmet Şimşek’in resmi açık artırmaya çıkıyor
  • Fujifilm, Türkiye’ye inovasyon merkezi açıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • 2017’de müşteri odak noktasında olacak
  • Promoqube’ün yeni müşterileri

GİRİŞİM

  • “Gençlerin platformu olmak istiyoruz”
  • Start up’lara 19 milyon dolar ayırdı

VERGİDE GÜNDEM
FİNANS

  • MB ’nin faiz artırımı dövizin hızını keser mi?

BESMETRE

  • Otomatik katılımda işverenlerin yükümlülükleri nelerdir?
  • “Faizlerde yüzde 12’lik seviye ‘alım’ fırsatı”

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Dolar bazında ucuz kalan 20 hisse
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
  • Yatırımcıya Özel: Emlak Konut GYO ve Kardemir’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Bist-30
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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