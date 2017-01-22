Ekonomist’te bu hafta

Ocak 22, 2017 0 Yorum 24 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

GLOBAL ATAK
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“Bankalar faizler artsın istemez”
GÖSTERGE
İşsizlikteki artış resesyon dönemi gibi

  • Merkez’in hamleleri düşüşe yeterli değil
  • “Bu yıl 75 adet istasyon açacağız”
  • 2017’de Türkiye’de üç yatırım yapacak
  • İhracatta hedefleri yeni ürünle büyüttü
  • PO’yu alamazsa, yenisini kuracak
  • Mobilya AVM’leri yeni trend oluyor
  • Markalı konutçular Denizli’ye uzanıyor

YÖNETİM

  • “Yönetimde yeni nesil kurullara ihtiyaç var”

TEKNOLOJİ

  • Dizi ve filmlerde online rekabeti

KULİS

  • Başkan Bilecik hangi ressamlarla sergi açacak?
  • Siber güvenlik elemanları aranıyor
  • İranlı CinnaGen 20 ülkeye Türkiye’den açılacak
  • Teknopark’ta 100 kişi istihdam ediyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Yeni modelin gelirleri ikiye katlaması bekleniyor
  • Reklam filmleri 16 günde çekildi

GİRİŞİM

  • “Antalya’yı franchise başkenti yapacağız”
  • Start up’lara yatırımcı bulma şansı

VERGİDE GÜNDEM
DOSYA:
SATIN ALMA VE BİRLEŞME

  • Şirket satışlarında eski iştah aranıyor

BANKNOT
BESMETRE

  • BES ’te erken kalkan yol alır
  • “Hisseler yüksek iskontoyla işlem görüyor”

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Otomotivde bu yıl beklentiler iyi değil
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
  • Yatırımcıya Özel: Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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