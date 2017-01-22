Ekonomist’te bu hafta
GLOBAL ATAK
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“Bankalar faizler artsın istemez”
GÖSTERGE
İşsizlikteki artış resesyon dönemi gibi
- Merkez’in hamleleri düşüşe yeterli değil
- “Bu yıl 75 adet istasyon açacağız”
- 2017’de Türkiye’de üç yatırım yapacak
- İhracatta hedefleri yeni ürünle büyüttü
- PO’yu alamazsa, yenisini kuracak
- Mobilya AVM’leri yeni trend oluyor
- Markalı konutçular Denizli’ye uzanıyor
YÖNETİM
- “Yönetimde yeni nesil kurullara ihtiyaç var”
TEKNOLOJİ
- Dizi ve filmlerde online rekabeti
KULİS
- Başkan Bilecik hangi ressamlarla sergi açacak?
- Siber güvenlik elemanları aranıyor
- İranlı CinnaGen 20 ülkeye Türkiye’den açılacak
- Teknopark’ta 100 kişi istihdam ediyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Yeni modelin gelirleri ikiye katlaması bekleniyor
- Reklam filmleri 16 günde çekildi
GİRİŞİM
- “Antalya’yı franchise başkenti yapacağız”
- Start up’lara yatırımcı bulma şansı
VERGİDE GÜNDEM
DOSYA:
SATIN ALMA VE BİRLEŞME
- Şirket satışlarında eski iştah aranıyor
BANKNOT
BESMETRE
- BES ’te erken kalkan yol alır
- “Hisseler yüksek iskontoyla işlem görüyor”
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Otomotivde bu yıl beklentiler iyi değil
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
- Yatırımcıya Özel: Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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