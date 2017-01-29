Ekonomist’te bu hafta
REFERANDUM HESAPLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
Otomatik katılımda ilk sonuçlar ne oldu?
GÖSTERGE
Para politikasında karmaşaya geri dönüş
- AB’den ‘ikinci el’e sanayiden itiraz var
- ‘Yerli bir markayı almayı planlıyoruz”
- Üç haneli büyümeyi bu yıl da sürdürecek
- Yeni markalarına girişimci arıyorlar
- Bağdat Caddesi’ne geri dönüş başlıyor
- “Perakendede marka satın alma peşindeyiz”
- Mobilya kurtuluşu ihracatta arıyor
MEDYA
- Programatik satın alma hızlı büyüyor
TEKNOLOJİ
- Arçelik dört alanda teknoloji geliştirecek
KULİS
- ABD’ye neden ticaret ateşesi atanmıyor?
- Yasak kalktı, gübre sektörü rahatladı
- Süzer, enerjide yatırımcılarla masada
- Japon sağlık devi için Afrika’da hastane kuracak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Effie heyecanı başlıyor
- Armut.com’un reklam kampanyası yolda
GİRİŞİM
- İleri aşama girişimcilik merkezi
- Sinemia, dördüncü tur yatırımını aldı
DOSYA:
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
- Danışmanlık ihtiyacı dijitalleşmeyle artıyor
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
BESMETRE
- Otomatik katılımda merak edilenler
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Teknoloji hisselerinde satış ve kâr artacak
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Anadolu Efes ve Akbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Bist-30
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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