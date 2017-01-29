Ekonomist’te bu hafta

Ocak 29, 2017 0 Yorum 34 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

REFERANDUM HESAPLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
Otomatik katılımda ilk sonuçlar ne oldu?
GÖSTERGE
Para politikasında karmaşaya geri dönüş

  • AB’den ‘ikinci el’e sanayiden itiraz var
  • ‘Yerli bir markayı almayı planlıyoruz”
  • Üç haneli büyümeyi bu yıl da sürdürecek
  • Yeni markalarına girişimci arıyorlar
  • Bağdat Caddesi’ne geri dönüş başlıyor
  • “Perakendede marka satın alma peşindeyiz”
  • Mobilya kurtuluşu ihracatta arıyor

MEDYA

  • Programatik satın alma hızlı büyüyor

TEKNOLOJİ

  • Arçelik dört alanda teknoloji geliştirecek

KULİS

  • ABD’ye neden ticaret ateşesi atanmıyor?
  • Yasak kalktı, gübre sektörü rahatladı
  • Süzer, enerjide yatırımcılarla masada
  • Japon sağlık devi için Afrika’da hastane kuracak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Effie heyecanı başlıyor
  • Armut.com’un reklam kampanyası yolda

GİRİŞİM

  • İleri aşama girişimcilik merkezi
  • Sinemia, dördüncü tur yatırımını aldı

DOSYA:
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

  • Danışmanlık ihtiyacı dijitalleşmeyle artıyor

BANKNOT

VERGİDE GÜNDEM

BESMETRE

  • Otomatik katılımda merak edilenler

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Teknoloji hisselerinde satış ve kâr artacak
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Anadolu Efes ve Akbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Bist-30
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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