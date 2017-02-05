Ekonomist’te bu hafta
İHRACATIN 2017 ROTASI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Ak Portföy, girişim sermayesi yatırım fonu kuruyor
GÖSTERGE
Mekez enflasyonda havluyu erken attı
- Konut satışlarına ikinci can suyu
- “350 milyon dolarlık yatırım yapacağız”
- 15 şirketi satmaya çalışıyor
- BİM, yurtdışında yeni pazarlar arıyor
- ‘Hayatına sahip çık’ı dünyaya açacaklar
- “Bu yıl Balkanlar’da büyümeyi hedefliyoruz”
- Animasyonun hızı teşvikle artabilir!
TEKNOLOJİ
- Yaşamı kolaylaştıran en yeni teknolojiler
KULİS
- Kibar Tuzla’da karma proje yapacak
- Figensof ABD’de şirket kuracak
- JetSmarter Türkiye uçuşlarına başladı
- Kadın istihdamına katkı sağlıyor
- Tayvan ile STA hazırlığı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Vodafone A101 ile neden işbirliği yaptı?
- Logoda markanın sahibi var
GİRİŞİM
- 150 şubeye ulaşacak
- Yenilikçi çözüm yatırım getirdi
VERGİDE GÜNDEM
BANKNOT
FİNANS
- Giden notun gelmesi hiç kolay olmayacak
BESMETRE
- BES’te büyüme Anadolu’ya yayılıyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- 7 aracı kurum 32 hisse öneriyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
- Yatırımcıya Özel: Coca Cola ve Pegasus’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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