Ekonomist’te bu hafta

Şubat 5, 2017 0 Yorum 254 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

İHRACATIN 2017 ROTASI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Ak Portföy, girişim sermayesi yatırım fonu kuruyor
GÖSTERGE
Mekez enflasyonda havluyu erken attı

  • Konut satışlarına ikinci can suyu
  • “350 milyon dolarlık yatırım yapacağız”
  • 15 şirketi satmaya çalışıyor
  • BİM, yurtdışında yeni pazarlar arıyor
  • ‘Hayatına sahip çık’ı dünyaya açacaklar
  • “Bu yıl Balkanlar’da büyümeyi hedefliyoruz”
  • Animasyonun hızı teşvikle artabilir!

TEKNOLOJİ

  • Yaşamı kolaylaştıran en yeni teknolojiler

KULİS

  • Kibar Tuzla’da karma proje yapacak
  • Figensof ABD’de şirket kuracak
  • JetSmarter Türkiye uçuşlarına başladı
  • Kadın istihdamına katkı sağlıyor
  • Tayvan ile STA hazırlığı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Vodafone A101 ile neden işbirliği yaptı?
  • Logoda markanın sahibi var

GİRİŞİM

  • 150 şubeye ulaşacak
  • Yenilikçi çözüm yatırım getirdi

VERGİDE GÜNDEM
BANKNOT
FİNANS

  • Giden notun gelmesi hiç kolay olmayacak

BESMETRE

  • BES’te büyüme Anadolu’ya yayılıyor

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • 7 aracı kurum 32 hisse öneriyor
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
  • Yatırımcıya Özel: Coca Cola ve Pegasus’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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