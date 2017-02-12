Ekonomist’te bu hafta

Şubat 12, 2017 0 Yorum 230 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

TEMETTÜ ŞAMPİYONLARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Göz tarama teknolojisi Londra’da tanıtıldı
GÖSTERGE
Sanayide ve satışlarda iyi sinyal yok

  • Otomotiv ihracatta vites yükseltecek
  • “Girişimcilik TÜSİAD’ın ana odağında olacak”
  • Estetik hastanelerinde 150 milyon dolar yatıracak
  • Satın almak için 3 markayla görüşüyor
  • Eski sayfiye bölgesi banliyöye dönüşüyor
  • Krizdeki turizmde transfer sezonu açıldı

YÖNETİM

  • “K kuşağı üretime dahil olmak istiyor”

MEDYA

  • Sponsorlar sahalardan bilgisayarlara taşınıyor

KULİS

  • Maltepe’deki 12 dönümlük CarrefourSA arazisini kim aldı?
  • Ağaoğlu krizi nasıl fırsata çevirdi?
  • Tanrıverdi, yeni şirket kurdu
  • İstanbul, dünyanın ‘Helal Merkezi’ olma yolunda

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Müzik tercihlerini farklılaştıran ne oldu?
  • Eğitimle tanıtım yapıyorlar

GİRİŞİM

  • Tantuniden iş fırsatı çıktı

VERGİDE GÜNDEM

  • Konutta KDV oranı bilmecesi

BANKNOT
BESMETRE

  • Farklı yatırım alternatifleri için adres BES

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Vergi indirimleri kimlere yarayacak?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL:

  • Garanti Bankası ve Tofaş’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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