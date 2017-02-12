Ekonomist’te bu hafta
TEMETTÜ ŞAMPİYONLARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Göz tarama teknolojisi Londra’da tanıtıldı
GÖSTERGE
Sanayide ve satışlarda iyi sinyal yok
- Otomotiv ihracatta vites yükseltecek
- “Girişimcilik TÜSİAD’ın ana odağında olacak”
- Estetik hastanelerinde 150 milyon dolar yatıracak
- Satın almak için 3 markayla görüşüyor
- Eski sayfiye bölgesi banliyöye dönüşüyor
- Krizdeki turizmde transfer sezonu açıldı
YÖNETİM
- “K kuşağı üretime dahil olmak istiyor”
MEDYA
- Sponsorlar sahalardan bilgisayarlara taşınıyor
KULİS
- Maltepe’deki 12 dönümlük CarrefourSA arazisini kim aldı?
- Ağaoğlu krizi nasıl fırsata çevirdi?
- Tanrıverdi, yeni şirket kurdu
- İstanbul, dünyanın ‘Helal Merkezi’ olma yolunda
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Müzik tercihlerini farklılaştıran ne oldu?
- Eğitimle tanıtım yapıyorlar
GİRİŞİM
- Tantuniden iş fırsatı çıktı
VERGİDE GÜNDEM
- Konutta KDV oranı bilmecesi
BANKNOT
BESMETRE
- Farklı yatırım alternatifleri için adres BES
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Vergi indirimleri kimlere yarayacak?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL:
- Garanti Bankası ve Tofaş’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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