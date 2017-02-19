Ekonomist’te bu hafta
100 FRANCHISING
PANO
ETKİNLİK
Katar’a yatırım CEO’ların gündeminde
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
RE-PEİ, AVM ve arazilere odaklandı
GÖSTERGE
İşsizlikteki yükseliş devam ediyor
- Türklerden 10 yılda 27 milyar dolarlık alım
- “Beş yılda Türkiye’nin en büyük şirketi olacağız”
- Eren, çimentoda 6 ülkeye uzandı
- Mars Logistics şirket avında
- İGSAŞ’tan iki yeni yatırım
- Profesyonel yönetimle ‘fark’ yaratmayı başardı
- “Bu yıl 1 milyar dolarlık projeye başlayacağız”
- Novartis, AR-GE’ye 9 milyar dolar yatırdı
- Sivil toplumda gençlik hareketi
KULİS
- Decovita markasıyla seramik sektörüne girdi
- Yurtdışına Almanya’dan açıldı
- Timberland Deriden’le yollarını ayırdı
- Cisco, ITÜ’de inovasyon merkezi kuruyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- İletişim yatırımını, tesis yatırımı takip edecek
- Sosyal medyada ne konuşuyorlar?
GİRİŞİM
- Spora inovasyon getirdi
VERGİDE GÜNDEM
DOSYA: TİCARİ ARAÇ PAZARI
- Hafif ticari araç satışları 2017’de artacak
BANKNOT
FİNANS
- İş Portföy, gayrimenkul ve alt yapı fonu kuruyor
BESMETRE
- BES’e girmek için 10 iyi neden
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Bankalar 2016’da büyümeyi yakaladı
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Erdemir ve Akiş GYO’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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