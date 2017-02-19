Ekonomist’te bu hafta

Şubat 19, 2017 0 Yorum 238 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

100 FRANCHISING
PANO
ETKİNLİK
Katar’a yatırım CEO’ların gündeminde
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
RE-PEİ, AVM ve arazilere odaklandı
GÖSTERGE
İşsizlikteki yükseliş devam ediyor

  • Türklerden 10 yılda 27 milyar dolarlık alım
  • “Beş yılda Türkiye’nin en büyük şirketi olacağız”
  • Eren, çimentoda 6 ülkeye uzandı
  • Mars Logistics şirket avında
  • İGSAŞ’tan iki yeni yatırım
  • Profesyonel yönetimle ‘fark’ yaratmayı başardı
  • “Bu yıl 1 milyar dolarlık projeye başlayacağız”
  • Novartis, AR-GE’ye 9 milyar dolar yatırdı
  • Sivil toplumda gençlik hareketi

KULİS

  • Decovita markasıyla seramik sektörüne girdi
  • Yurtdışına Almanya’dan açıldı
  • Timberland Deriden’le yollarını ayırdı
  • Cisco, ITÜ’de inovasyon merkezi kuruyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • İletişim yatırımını, tesis yatırımı takip edecek
  • Sosyal medyada ne konuşuyorlar?

GİRİŞİM

  • Spora inovasyon getirdi

VERGİDE GÜNDEM
DOSYA: TİCARİ ARAÇ PAZARI

  • Hafif ticari araç satışları 2017’de artacak

BANKNOT
FİNANS

  • İş Portföy, gayrimenkul ve alt yapı fonu kuruyor

BESMETRE

  • BES’e girmek için 10 iyi neden

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Bankalar 2016’da büyümeyi yakaladı
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Erdemir ve Akiş GYO’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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