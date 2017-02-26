Ekonomist’te bu hafta
ZİRVEDEKİ LİDERLER
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Anadolu 500 Ödülleri sahiplerini buldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Satın alma yaparsak ilk beşe girebiliriz”
GÖSTERGE
İnşaat darbeyi çabuk atlattı
- Bankacılar zirvede sektörü konuştu
- “3 milyar doları beş yılda aşarız”
- Yeni fabrikasıyla ihracata yüklenecek
- Franchise ile 2025’te 225 kliniğe ulaşacak
- Sancaktepe, sanayiden konut alanına dönüşüyor
- Glütensiz ürünlerde hızlı büyüme var
KARİYER
- Deneyen yöneticiler şirketlerin odağında
TEKNOLOJİ
- Akıllı telefonda yerliler atağa geçti
KULİS
- Doğanlar, Afrika’da lojistik üsler kuracak
- Bahreyn yatırıma davet ediyor
- Teos Marina, daha fazla tekne için atağa kalktı
- Fuarcılıkta yeni projelere bakıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Bu kampanya satışları çift haneli artırdı
- Geniş Ekran’ın hedefi büyük
GİRİŞİM
- Çocuk sporunda iş fırsatı
- İnovasyon programı başlıyor
VERGİDE GÜNDEM
BESMETRE
- Otomatik katılım hızla büyüyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Ucuz Türk varlıkları yabancıları çekiyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Koç Hoding ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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