Ekonomist’te bu hafta

Temmuz 31, 2016 1 Yorum 1008 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

SPORA SPONSOR AKINI
PANO
MORTGAGE PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Türkiye ekonomisi hacıyatmaz gibidir!”
GÖSTERGE
Enflasyon tahmininde yine değişiklik yok

  • Dolardaki yükseliş satış fırsatı oluyor
  • ‘Yüzde 0,70 faizle konut satacağız”
  • Carrefoursa’nın AVM’leri satışta mı?
  • Yeni dönemin kilidi zirvede açılacak
  • “Panel radyatörde dünya lideri olacağız”
  • Kadın girişimcilere franchise fırsatları
  • Turizmciler çöküşe çare arayışında
  • ‘“Vergi ve varlık barışı tam zamanında geldi”

YÖNETİM

  • Darbe tramvası nasıl atlatılacak?

KULİS

  • Siemens Türkiye, Kartal arazisini satışa çıkaracak
  • Kim Market satın almalarla büyüyecek
  • Rus şirket ile turizmde işbirliği yaptı
  • Nar’ın WE’R’ı yayılıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • MG Media, 20’nci yılına girdi
  • Mastercard, logosunu neden değiştirdi?

GİRİŞİM

  • Dokuma tezgahlarına hayat verdiler
  • L’Oreal’den bilim kadınlarına destek

VERGİDE GÜNDEM
BANKNOT
BESMETRE

  • Altın fonlarının performansı sevindirdi
  • “FED açıklamaları ve makro veriler izlenecek”

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Hisse geri alımı neler getirecek?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Yatırımcıya Özel: Turkcell ve Reysaş’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Borsa koridorlarında hangi şirketler konuşuluyor?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


İlgili Haberler
1 Yorum
Yorum yap