Ekonomist’te bu hafta
SPORA SPONSOR AKINI
PANO
MORTGAGE PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Türkiye ekonomisi hacıyatmaz gibidir!”
GÖSTERGE
Enflasyon tahmininde yine değişiklik yok
- Dolardaki yükseliş satış fırsatı oluyor
- ‘Yüzde 0,70 faizle konut satacağız”
- Carrefoursa’nın AVM’leri satışta mı?
- Yeni dönemin kilidi zirvede açılacak
- “Panel radyatörde dünya lideri olacağız”
- Kadın girişimcilere franchise fırsatları
- Turizmciler çöküşe çare arayışında
- ‘“Vergi ve varlık barışı tam zamanında geldi”
YÖNETİM
- Darbe tramvası nasıl atlatılacak?
KULİS
- Siemens Türkiye, Kartal arazisini satışa çıkaracak
- Kim Market satın almalarla büyüyecek
- Rus şirket ile turizmde işbirliği yaptı
- Nar’ın WE’R’ı yayılıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- MG Media, 20’nci yılına girdi
- Mastercard, logosunu neden değiştirdi?
GİRİŞİM
- Dokuma tezgahlarına hayat verdiler
- L’Oreal’den bilim kadınlarına destek
VERGİDE GÜNDEM
BANKNOT
BESMETRE
- Altın fonlarının performansı sevindirdi
- “FED açıklamaları ve makro veriler izlenecek”
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Hisse geri alımı neler getirecek?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Yatırımcıya Özel: Turkcell ve Reysaş’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Borsa koridorlarında hangi şirketler konuşuluyor?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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1990 yılından bugüne faydalandığım, güzel bir dergi.