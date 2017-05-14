Ekonomist’te bu hafta
KALMALI MI, ÇIKMALI MI?
PANO
ETKİNLİK
Sosyal Marka Zirvesi’ne ilgi büyük oldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Anadolu Sigorta teknolojiye odaklanacak
GÖSTERGE
Sanayide ilk çeyrek iyi geçmedi
- AB ilişkilerinde yeni çıpa ‘Gümrük Birliği’ olacak
- “1.4 milyar TL’lik yatırım planlıyoruz”
- Yırcalı Afrika’da trafo üretecek
- Google’dan KOBİ’lere bulut çözümleri geliyor
- Silk & Cashmere bayilik atağında
- “Perakende sektöründe inovasyona ihtiyaç var”
- Esenyurt – Beylikdüzü’nde 59 yeni proje yükseliyor
- Konser ve festivallerde bu yıl da durgunluk var
MEDYA
- “En önemli gündemim kurumsallaşma olacak”
TEKNOLOJİ
- Sigorta teknolojileri sektörü dönüştürüyor
KULİS
- İlk uçağı 2023’te uçuracak
- Yabancı turistlere alışveriş yaptıracak
- FETÖ’nün yurtdışındaki okullarına talip
- NG yatırımda hız kesmiyor
- Yelken okulu açacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- En etkili kampanyalar hangileri oldu?
- Sosyal medyanın en iyileri ödüllendirilecek
GİRİŞİM
- Silikon Vadisi’nin Türk kuluçka merkezi
ÖZEL BÖLÜM
Lojistik: Yeni projelere odaklanacak
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Yabancıya konut ve işyeri satışı KDV’siz
BESMETRE
- Erdoğan, Trump zirvesi tahvil piyasasını belirleyecek
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Net kâr ve satışlar sanayide güçlü arttı
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- TAV Havalimanları ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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