Ekonomist’te bu hafta
ORTADOĞU FIRSATLARI
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Canikli CEO Club’da ilkleri açıkladı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Bakan suçluyor, bankacılar savunmada!
GÖSTERGE
İşsizlikte iki aydır gerileme var
- Dolarda ‘alım’ için uygun zaman mı?
- “Uluslararası altyapı yatırımcısı olacağız”
- Doğu’da büyüdü,dünyaya açılacak
- Yeni tesisiyle hedef büyüttü
- Ege Serbest Bölgesi’nde yabancı ilgisi yükselişte
- Pendik-Kurtköy hattına sanayi doping oluyor
- AR-GE merkezinde patlama yaşanıyor
TEKNOLOJİ
- Akıllı cihazlar artık her yerde!
KULİS
- Türk müteahhitlerin üstlendikleri projelerin değeri arttı
- Diyarbakır çatışma değil, yatırım istiyor
- ABD’li Stanley, satın alma için üç şirketle masada
- Paramount’un gözü Türk turistte
- Anadolu Sağlık Merkezi’nden Gebze’ye Klinik
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Kadınları gönüllü marka elçisi yapacak
- Göç ve büyük verinin psikolojisi konuşulacak
GİRİŞİM
- Lala Eğitim, 250 bin kişiyi hedefliyor
VERGİDE GÜNDEM
- Soru ve yanıtlarla emlak vergisi muafiyeti
BANKNOT
BESMETRE
- Grup emeklilik sözleşmeleri nasıl oluyor?
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Ramazan, hangi hisselere hareket getirecek?
- 1 milyar dolar ciro hedefliyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Koç Holding ve Akbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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