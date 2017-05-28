Ekonomist’te bu hafta
BEBEK EKONOMİSİ
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Startup dostu şirketler açıklandı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Adnan Bali, hangi göreve talip?
GÖSTERGE
İlk çeyrekte büyüme kaç çıkar?
- Portföylerde altın tutmaya devam edin
- “Kamu-özel işbirliğini Körfez’e taşıyacağız”
- Beş yılda iki kat büyüme hedefliyor
- Mağaza sayısını üçe katlayacak
- Perakende sektöründe genel gider kavgası
- Bodrum’a 21 yeni otel geliyor
- “4,5 milyar dolarlık değer yaratacağız”
TEKNOLOJİ
- Yıldız Teknopark’tan girişimciye fon geliyor
KULİS
- Aytemiz bu yıl yüze 50 büyüyecek
- Turkcell, elektrik hizmeti de satacak
- Saray Holding’ten jeotermalde yeni yatırım
- Tergan, 10 AVM ile görüşme halinde
- Karafınn, Anadolu’ya açılacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Arkas, iki yelken yarışı düzenleyecek
- “Markalaşmada dijitalin etkisi oldu mu?
GİRİŞİM
- “Start up’ları yurtdışına açıyoruz”
- Türk markalarına davet var
- Workup Girişimcilik Programı başladı
ÖZEL DOSYA
- Stil sahibi patronlar
ÖZEL DOSYA
- Okul seçerken dikkat!
VERGİDE GÜNDEM
- Vergi borcu olan mükelleflere yeni bir imkan daha…
BANKNOT
BESMETRE
- Fonlar nasıl değerlendirilmeli?BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- ÖTV ve KDV indirimleri 15 hisseyi yukarı taşıdı
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Vakıfbank ve Çimsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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