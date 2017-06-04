Ekonomist’te bu hafta

Haziran 4, 2017 0 Yorum 177 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

PARANIN YAZ HESABI
6 PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Trafikte pazar payı nasıl fırladı
GÖSTERGE
Turizmden nihayet iyi haber geldi

  • Konut sektöründe markayla fark yarattılar
  • “20 yılda 3 milyar TL ceza kestik”
  • Tomtom’u Lizbon’a taşıyacak
  • Armut, Avrupa’da 7 ülkeye açılıyor
  • Yerli otel markası yaratmayı hedefliyor
  • 400 markayla anlaştı girişimcileri bekliyor
  • “Türkiye’de çikolata fabrikası koracağız”
  • CES, kompozitte global olma yolunda
  • Hızlı dil eğitiminde büyümede çok hızlı!

KULİS

  • Türkiye Petrolleri rafineri peşinde
  • Hollandalı Liftinstituut, Türkiye’yi bölgesel üs seçti
  • Acentis, 65 yıllık şirketi satın aldı
  • COSA, yurtdışına açılacak
  • Mermerde İtalyanlara rakip olacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Huysuz Virjin’in Maylo’ya etkisi ne oldu?
  • Sektörden yeni bir satın alma haberi geldi
  • Avrupa Effi Etkinlik İndeksi’nde Y&R İstanbul birinci

GİRİŞİM

  • En çok fonlanan Türk start up

VERGİDE GÜNDEM

  • Yurtdışındaki varlıklarını getirmek isteyenler için son çağrı

ÖZEL DOSYA

  • Siber saldırılara karşı kurumlar nasıl korunmalı?

BANKNOT
BESMETRE

  • BES’te devlet katkısı

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • “Kârda sürdürülebilir büyüme sağlayacağız”
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Tofaş Oto ve Bim Mağazalar’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap