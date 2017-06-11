Ekonomist’te bu hafta
SATIN ALMANIN 50 LİDERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“Kâra geçiş sürecimiz biraz uzadı”
KAPAK
GÖSTERGE
Ekonomiden karışık sinyaller geliyor
- İş dünyasında yakında seçim rüzgan esecek
- “3 yılda 3 milyar TL yatırım yapacağız”
- Sarar Grubu’ndan ayrılık haberi var
- Olgar Grup SPX’i dünyaya açacak
- Gelişimin yeni adresi Yakuplu-Gürpınar hattı
- Ödeme sisteminde Türk markası yarattı
- Şekerleme sektörü Asya’yı hedef seçti
YÖNETİM
- Yönetim kurullarında kadın sayısı artıyor
TEKNOLOJİ
- “Teknoloji, farklı ve hedefli sağlık çözümleri sunabilir”
KULİS
- Polonya’da sosyal medya platformu kuracak
- Türkiye’de 7 yeni ofis açacak
- Schindler, yerli ortak arıyor
- Lejant, yurtdışında yer bakıyor
- İtalyan Frezza Türkiye’ye geliyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Hedef, jenerik marka olmak
- AVM’lerde kodlama ve robotik eğitimi yaygınlaşır mı?
GİRİŞİM
- Teknolojisini yurtdışına ihraç edecek
- Avrupa ve MENA’da liderlik hedefliyor
VERGİDE GÜNDEM
- İngiliz modeli esnekliğiyle öne çıkıyor
FİNANS
- Cemal Onaran: “KOBİ’de bu yıl yüzde 20 büyürüz”
BESMETRE
- BES ’te programlı geri ödeme
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- 8 aracı kurumdan 37 hisse önerisi
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Halkbank ve Pegasus’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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