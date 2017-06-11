Ekonomist’te bu hafta

Haziran 11, 2017 0 Yorum 213 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

SATIN ALMANIN 50 LİDERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“Kâra geçiş sürecimiz biraz uzadı”
KAPAK
GÖSTERGE
Ekonomiden karışık sinyaller geliyor

 

  • İş dünyasında yakında seçim rüzgan esecek
  • “3 yılda 3 milyar TL yatırım yapacağız”
  • Sarar Grubu’ndan ayrılık haberi var
  • Olgar Grup SPX’i dünyaya açacak
  • Gelişimin yeni adresi Yakuplu-Gürpınar hattı
  • Ödeme sisteminde Türk markası yarattı
  • Şekerleme sektörü Asya’yı hedef seçti

YÖNETİM

  • Yönetim kurullarında kadın sayısı artıyor

TEKNOLOJİ

  • “Teknoloji, farklı ve hedefli sağlık çözümleri sunabilir”

KULİS

  • Polonya’da sosyal medya platformu kuracak
  • Türkiye’de 7 yeni ofis açacak
  • Schindler, yerli ortak arıyor
  • Lejant, yurtdışında yer bakıyor
  • İtalyan Frezza Türkiye’ye geliyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Hedef, jenerik marka olmak
  • AVM’lerde kodlama ve robotik eğitimi yaygınlaşır mı?

GİRİŞİM

  • Teknolojisini yurtdışına ihraç edecek
  • Avrupa ve MENA’da liderlik hedefliyor

VERGİDE GÜNDEM

  • İngiliz modeli esnekliğiyle öne çıkıyor

FİNANS

  • Cemal Onaran: “KOBİ’de bu yıl yüzde 20 büyürüz”

BESMETRE

  • BES ’te programlı geri ödeme

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • 8 aracı kurumdan 37 hisse önerisi
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Halkbank ve Pegasus’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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