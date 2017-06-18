Ekonomist’te bu hafta
GAYRİMENKULDE 21 YENİ HAT
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Hüseyin Aydın, Aslan’la ilgili ne dedi?
GÖSTERGE
Ekonomi beklenenden hızlı büyüdü
Katar’a ambargo işleri zora soktu
“500 milyar dolara değil paya odaklanıyoruz”
Yeni fabrikasıyla yurtiçine çalışacak
Türkiye’deki terzilere gelinlikte rakip oldu
Çelik ihracatında AR-GE rüzgarı esiyor
“Yabancı yatırımcı hukuku sorguluyor”
Savunma sanayiinde satın almalarla büyüyor
MEDYA
Teknoloji şirketleri kadınlara odaklandı
TEKNOLOJİ
Bankaların son gözdesi ‘sosyal ödeme’ oldu
KULİS
İçerenköy CarrefourSA’nın arsası satılıyor mu?
TÜSİAD’dan STEM projesinde farkındalık kampanyası
Esse’ye yabancı ortak mı geliyor?
Bilişim ile hangi sektör yarışıyor?
TÜSİAD’dan ayrıldı, lobi şirketi kurdu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sağlık markası olarak bilinmek istiyor
İnşaatın reklam yatırımları boşa mı gidiyor?
GİRİŞİM
2,5 milyon dolar değerlemeye ulaştı
Odtü Teknokent iş fikirleri arıyor
Kurum içi girişimci çıkaracak
VERGİDE GÜNDEM
Günlük ev kiralamaları sıkı takipte…
BESMETRE
Temmuzda 1,5 milyon yeni yatırımcı gelecek
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
Yabancılar en çok hangi hisseleri alıyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti Bankası ve Ford Otosan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Bist-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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