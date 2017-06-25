Ekonomist’te bu hafta
SOSYAL GİRİŞİM ÖNCÜLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Gayrimenkul yatırım fonlarına ilgi artıyor
GÖSTERGE
Tüketicinin güveni bir türlü sağlanamıyor
- Rüzgar ihalesinde devler yarışacak
- “Hibrit modelle üretimi yüzde 82 artırıyoruz”
- Bıçakçılar Urfa’da fabrika kuracak
- Yatsan, ‘Uykucu’ ile büyümeyi hedefliyor
- Bahçeşehir-Bahçekent’te 20 yeni proje yükseliyor
- Makarnanın gözü dünyanın zirvesinde
- “Ada bazlı kentsel dönüşüm öne çıkacak”
- Dağdan kente inerek hızlı büyümeye geçti
KULİS
- AbdiBio, üretim için gün sayıyor
- PayU, Ortadoğu’nun çözüm merkezi olacak
- Sina Afra, CEO arıyor
- Yurtdışında fırsat kolluyor
- TİM, dört ticaret merkezini tamamladı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- TJK neden imaj kampanyası yaptı?
- Garanti Caz Yeşili, 20’nci yılını kutluyor
GİRİŞİM
- Bilet satışında yeni platform geldi
- “Fintech fikirler arıyoruz”
ÖZEL DOSYA
- Sigortada sağlık payı yükseliyor
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- “Otomatik katılım”da sayılı günler
BESMETRE
- Faizsiz fonlar 4,2 milyar TL’ye ulaştı
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- “12 aylık hedefimiz 108.000’i buluyor”
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Sabancı Holding ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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