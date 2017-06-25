Ekonomist’te bu hafta

Haziran 25, 2017 0 Yorum 118 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

SOSYAL GİRİŞİM ÖNCÜLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Gayrimenkul yatırım fonlarına ilgi artıyor
GÖSTERGE
Tüketicinin güveni bir türlü sağlanamıyor

  • Rüzgar ihalesinde devler yarışacak
  • “Hibrit modelle üretimi yüzde 82 artırıyoruz”
  • Bıçakçılar Urfa’da fabrika kuracak
  • Yatsan, ‘Uykucu’ ile büyümeyi hedefliyor
  • Bahçeşehir-Bahçekent’te 20 yeni proje yükseliyor
  • Makarnanın gözü dünyanın zirvesinde
  • “Ada bazlı kentsel dönüşüm öne çıkacak”
  • Dağdan kente inerek hızlı büyümeye geçti

 

KULİS

  • AbdiBio, üretim için gün sayıyor
  • PayU, Ortadoğu’nun çözüm merkezi olacak
  • Sina Afra, CEO arıyor
  • Yurtdışında fırsat kolluyor
  • TİM, dört ticaret merkezini tamamladı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • TJK neden imaj kampanyası yaptı?
  • Garanti Caz Yeşili, 20’nci yılını kutluyor

GİRİŞİM

  • Bilet satışında yeni platform geldi
  • “Fintech fikirler arıyoruz”

ÖZEL DOSYA

  • Sigortada sağlık payı yükseliyor

BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM

  • “Otomatik katılım”da sayılı günler

BESMETRE

  • Faizsiz fonlar 4,2 milyar TL’ye ulaştı

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • “12 aylık hedefimiz 108.000’i buluyor”
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Sabancı Holding ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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