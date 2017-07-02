Ekonomist’te bu hafta
ONLINE MAĞAZA FIRSATLARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“Ödeme sistemlerinde global oyuncu olacağız”
GÖSTERGE
Dış borçta yeniden yükseliş var
- 3,50’nin altında dolar alınabilir
- “En çok Amerika’da büyüme bekliyoruz”
- 80 milyon dolar yatırım yapacak
- Ödeal 2017’de iki kat büyüyecek
- Turquality destekleri 2.2 milyar TL’yi buldu
- Yabancı yatırımda kan kaybı durmuyor
- “Ciromuz 2018 yılında 1.2 milyar TL’yi aşacak”
- Markalı konutun yeni üssü oluyor
KULİS
- Kosifler otel yatırımını neden erteledi?
- Anfaş, uluslararası alana taşınacak
- Sakura girişimcilerinin sayısını artıracak
- Compose-It, Brüksel yolcusu
- ASKON başkanlığına aday oldu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Neden yeni marka konumlandırmasına gidildi?
- Markalara video içerik üretiyor
GİRİŞİM
- Akıllı tekstil ile yatırım aldı
- Muslukla yurtdışında büyüyecek
- ING’den fintechlere destek
ÖZEL DOSYA
- Çok fonksiyonlu yazıcılar revaçta
VERGİDE GÜNDEM
- Vergiciler (mali) tatilde…
BESMETRE
- BES’te katılımcı hakları neler?
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Savunma hisselerinde potansiyel çok yüksek
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Coca Cola İçecek ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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