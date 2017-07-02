Ekonomist’te bu hafta

Temmuz 2, 2017 0 Yorum 193 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

ONLINE MAĞAZA FIRSATLARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“Ödeme sistemlerinde global oyuncu olacağız”
GÖSTERGE
Dış borçta yeniden yükseliş var

  • 3,50’nin altında dolar alınabilir
  • “En çok Amerika’da büyüme bekliyoruz”
  • 80 milyon dolar yatırım yapacak
  • Ödeal 2017’de iki kat büyüyecek
  • Turquality destekleri 2.2 milyar TL’yi buldu
  • Yabancı yatırımda kan kaybı durmuyor
  • “Ciromuz 2018 yılında 1.2 milyar TL’yi aşacak”
  • Markalı konutun yeni üssü oluyor

 KULİS

  • Kosifler otel yatırımını neden erteledi?
  • Anfaş, uluslararası alana taşınacak
  • Sakura girişimcilerinin sayısını artıracak
  • Compose-It, Brüksel yolcusu
  • ASKON başkanlığına aday oldu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Neden yeni marka konumlandırmasına gidildi?
  • Markalara video içerik üretiyor

GİRİŞİM

  • Akıllı tekstil ile yatırım aldı
  • Muslukla yurtdışında büyüyecek
  • ING’den fintechlere destek

ÖZEL DOSYA

  • Çok fonksiyonlu yazıcılar revaçta

VERGİDE GÜNDEM

  • Vergiciler (mali) tatilde…

BESMETRE

  • BES’te katılımcı hakları neler?

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Savunma hisselerinde potansiyel çok yüksek
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Coca Cola İçecek ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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