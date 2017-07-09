Ekonomist’te bu hafta
SERBEST BÖLGELERDEN YATIRIM DAVETİ
PANO
ETKİNLİK
CEO’lar Endüstri 4.0’ı konuştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Forex’de yeni düzenleme tedirginliği
GÖSTERGE
Enflasyon mevsime uygun gidiyor
- Ankara’nın metrosu konuta değer katıyor
- “Sahra Altı Afrika’yla yakından ilgileniyoruz”
- Türkiye’yi otomotivde AR-GE üssü yapacak
- Şehir hastanelerinde yeni projeler geliyor
- Mutfakta ‘birlik’ olup ihracatı artıracaklar
- Gayrimenkul danışmanlığı girişim fırsatı sunuyor
MEDYA
- “Publicis One modeli hızlı büyüme getirdi”
TEKNOLOJİ
- Dijital müzik, fizikseli geçti
KULİS
- Yataş’tan Kayseri’ye kanepe yatırımı
- İş dünyasına örnek olacak birliktelik
- Eczacıbaşı’ndan bebekte yurtdışı hamlesi
- Limak, akademiyle gücünü artıracak
- Alaçatı’ya ‘Capri Adası’ modeli proje
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Türkiye’de büyümeyi sürdürecek
- Oyun içi reklamlara ‘hayır’ denmiyor
VERGİDE GÜNDEM
- Cep telefonunda TRT bandrolü bir var bir yok.
FİNANS
- “TROY ile geleceğin temellerini attık”
BESMETRE
- Tasarrufa en uygun birikim şekli ‘BES’ oldu
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Otomotive yatırımı ihracat cazip kılıyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Bizim Toptan ve Selçuk Ecza Deposu’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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