Ekonomist’te bu hafta

Temmuz 16, 2017 0 Yorum 227 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Emlakbank iddalı dönüş hazırlığında
GÖSTERGE
Sanayide üretim tekrar yavaşladı

  • Şirket satın almaları 2. çeyrekte hız kesti
  • “Sanayide yatırım fırsatı kovalıyoruz”
  • Avrupalı bebekler Dalin’le yıkanacak
  • Yapay zeka Audi A8’de
  • 14 yerli turizmci 28 yeni otel yapıyor
  • Kartal’da proje yarışı hız kesmedi
  • “Melek yatırım fonu kuracağız”

MEDYA

  • Reklamcıların yeni gözdesi; eski şarkılar

TEKNOLOJİ

  • İhtiyaçlannıza teknolojiyle yeni çözüm bulun

KULİS

  • Konsorsiyumları ilk Ekonomist açıkladı
  • “Türkiye, BP için stratejik öneme sahip”
  • 3,5 milyar $’lık projede yola devam
  • AR-GE’ye 10 milyon lira yatıracak
  • Yeni tesise ek yatırım geldi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Reklamda iletişim düşüşte, finans yükselişte
  • Yurtdışında da B ve C+ hedefleniyor
  • Facebook’tan yeni reklam mecrası

GİRİŞİM

  • Sosyal girişimiyle engelleri kaldırdı
  • Silikon Vadisi’nde ağ kurdu

VERGİDE GÜNDEM

  • Arsa birim değerlerine ilişkin listeler askıda

BANKNOT
BESMETRE

  • Vakıftan aktarım ay sonunda bitiyor

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Bankalarda ‘alım’ potansiyeli var
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Emlak GYO ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi? Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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