Ekonomist’te bu hafta
EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Emlakbank iddalı dönüş hazırlığında
GÖSTERGE
Sanayide üretim tekrar yavaşladı
- Şirket satın almaları 2. çeyrekte hız kesti
- “Sanayide yatırım fırsatı kovalıyoruz”
- Avrupalı bebekler Dalin’le yıkanacak
- Yapay zeka Audi A8’de
- 14 yerli turizmci 28 yeni otel yapıyor
- Kartal’da proje yarışı hız kesmedi
- “Melek yatırım fonu kuracağız”
MEDYA
- Reklamcıların yeni gözdesi; eski şarkılar
TEKNOLOJİ
- İhtiyaçlannıza teknolojiyle yeni çözüm bulun
KULİS
- Konsorsiyumları ilk Ekonomist açıkladı
- “Türkiye, BP için stratejik öneme sahip”
- 3,5 milyar $’lık projede yola devam
- AR-GE’ye 10 milyon lira yatıracak
- Yeni tesise ek yatırım geldi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Reklamda iletişim düşüşte, finans yükselişte
- Yurtdışında da B ve C+ hedefleniyor
- Facebook’tan yeni reklam mecrası
GİRİŞİM
- Sosyal girişimiyle engelleri kaldırdı
- Silikon Vadisi’nde ağ kurdu
VERGİDE GÜNDEM
- Arsa birim değerlerine ilişkin listeler askıda
BANKNOT
BESMETRE
- Vakıftan aktarım ay sonunda bitiyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Bankalarda ‘alım’ potansiyeli var
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Emlak GYO ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi? Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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