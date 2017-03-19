Ekonomist’te bu hafta
PERAKENDENİN YAYILMA PLANI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Leasing sektörünü hangi alanlar büyütecek?
GÖSTERGE
Merkiz, geçici sıklaştırmayı sürdürüyor
- Merkez’in faiz artışı kura nefes aldırıyor
- “Önümüzdeki beş yılda inşaata odaklanacağız”
- Bodrum’a yeni marina geliyor
- Yerel ortak sayısını ikiden dörde çıkarıyor
- Stratejik pazarda büyüme atağı
- Yeni yatırımlarla yükselişe geçecek
- ‘Tax free pazarı bu yıl toparlanacak”
YÖNETİM
- Karalama deyip geçmeyin
TEKNOLOJİ
- Satışlar düşüşte, cirolar yükselişte!
KULİS
- Henkel, üç markayı Türkiye’de üretecek
- Altınbaş’ın üçüncü kuşağından inşaat girişimi
- Royal Halı’nın rotasında ABD ve Avrupa var
- Mehmet Ali Akarca yuvaya geri döndü
- Elite World, üç yatırıma devam ediyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Slogan benzerliği tesadüf mü?
- Reklam modelini ABD’ye de taşıyacaklar
GİRİŞİM
- Etiler Marmaris’te franchise fırsatı
- 30 yeni şube açacak
VERGİDE GÜNDEM
BESMETRE
- Fiba Emeklilik yeni fon marketi kuruyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Temettüsü yüksek hisseleri öneriyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Çimsa ve İndeks Bilgisayar’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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