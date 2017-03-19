Ekonomist’te bu hafta

Mart 19, 2017 0 Yorum 270 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

PERAKENDENİN YAYILMA PLANI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Leasing sektörünü hangi alanlar büyütecek?
GÖSTERGE
Merkiz, geçici sıklaştırmayı sürdürüyor

 

  • Merkez’in faiz artışı kura nefes aldırıyor
  • “Önümüzdeki beş yılda inşaata odaklanacağız”
  • Bodrum’a yeni marina geliyor
  • Yerel ortak sayısını ikiden dörde çıkarıyor
  • Stratejik pazarda büyüme atağı
  • Yeni yatırımlarla yükselişe geçecek
  • ‘Tax free pazarı bu yıl toparlanacak”

YÖNETİM

  • Karalama deyip geçmeyin

TEKNOLOJİ

  • Satışlar düşüşte, cirolar yükselişte!

KULİS

  • Henkel, üç markayı Türkiye’de üretecek
  • Altınbaş’ın üçüncü kuşağından inşaat girişimi
  • Royal Halı’nın rotasında ABD ve Avrupa var
  • Mehmet Ali Akarca yuvaya geri döndü
  • Elite World, üç yatırıma devam ediyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Slogan benzerliği tesadüf mü?
  • Reklam modelini ABD’ye de taşıyacaklar

GİRİŞİM

  • Etiler Marmaris’te franchise fırsatı
  • 30 yeni şube açacak

VERGİDE GÜNDEM
BESMETRE

  • Fiba Emeklilik yeni fon marketi kuruyor

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Temettüsü yüksek hisseleri öneriyor
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Çimsa ve İndeks Bilgisayar’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi.
  • Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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