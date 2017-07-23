Ekonomist’te bu hafta
GİRİŞİMCİYE KULUÇKA DESTEĞİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Sigortacılar cezadan kurtuldu!
GÖSTERGE
Bütçe açığında rekor kırdık!
- Merkez bankalarından sürpriz gelecek mi?
- “5,5 milyar TL’lik yatırım planımız var”
- Türkiye’nin en büyük estetik hastanesi geliyor
- Bodrum’daki üsse 14 milyon TL yatırdı
- Bağdat Caddesi’nde dönüşüm patlaması!
- “Konutta yatırımdan oturuma geçiş var”
- Ticariye çözüm için kiralama formülü!
- Türkiye’den dünyaya korna ihraç ediyor
- Yemek kartlarında rekabet kızışıyor
KULİS
- Doğanlar yatırım için Karadağ’ı takibe aldı
- Biltes’i Dubai ve Ingiltere’ye taşıyacak
- TÜSİAD rotayı Çin’e çevirdi
- ŞOK’dan dijital adım
- Yabancı abonede rekor artış var
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Kanalı fenomenlere emanet ettiler
- Etkileşim mi, görünürlük mü?
GİRİŞİM
- Kolay randevu ile büyüyecek
VERGİDE GÜNDEM
- “Kısmi bölünme”de sorunlar…
BANKNOT
BESMETRE
- Emeklilik şirketlerinin 2017 beklentileri
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Borsada yeni rekor hangi seviye olacak?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Arçelik ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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