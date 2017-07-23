Ekonomist’te bu hafta

Temmuz 23, 2017 0 Yorum 150 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

GİRİŞİMCİYE KULUÇKA DESTEĞİ

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Sigortacılar cezadan kurtuldu!
GÖSTERGE
Bütçe açığında rekor kırdık!

  • Merkez bankalarından sürpriz gelecek mi?
  • “5,5 milyar TL’lik yatırım planımız var”
  • Türkiye’nin en büyük estetik hastanesi geliyor
  • Bodrum’daki üsse 14 milyon TL yatırdı
  • Bağdat Caddesi’nde dönüşüm patlaması!
  • “Konutta yatırımdan oturuma geçiş var”
  • Ticariye çözüm için kiralama formülü!
  • Türkiye’den dünyaya korna ihraç ediyor
  • Yemek kartlarında rekabet kızışıyor

KULİS

  • Doğanlar yatırım için Karadağ’ı takibe aldı
  • Biltes’i Dubai ve Ingiltere’ye taşıyacak
  • TÜSİAD rotayı Çin’e çevirdi
  • ŞOK’dan dijital adım
  • Yabancı abonede rekor artış var

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Kanalı fenomenlere emanet ettiler
  • Etkileşim mi, görünürlük mü?

GİRİŞİM

  • Kolay randevu ile büyüyecek

VERGİDE GÜNDEM

  • “Kısmi bölünme”de sorunlar…

BANKNOT
BESMETRE

  • Emeklilik şirketlerinin 2017 beklentileri

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Borsada yeni rekor hangi seviye olacak?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Arçelik ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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