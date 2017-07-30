Ekonomist’te bu hafta

Temmuz 30, 2017 0 Yorum 84 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

PİYASANIN PUSULASI

PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar

FİNANS KORİDORU
İş Portföy’den gayrimenkul fonunda rekor
GÖSTERGE

  • Para politikasında ‘bekle-gör’ dönemi
  • İstanbul’un banliyösü Sırtköy’de kuruluyor
  • “Perakende satışlara ağırlık vereceğiz”
  • Dominik üzerinden Amerika’ya açılacak
  • Araç çağırmaya yeni oyuncu geldi
  • Hollandalı polislere özel giysi üretiyor
  • Ayakkabı mağazacılığı ‘çok markalı’ büyüyor
  • “Türkiye doğalgazda ‘hub’ haline gelebilir”

TEKNOLOJİ

  • Online ticarette ikinci el rüzgarı

KULİS

  • Kale, yatırım için üç ülkeyi gözüne kestirdi
  • Doğal taşçılardan fuar hazırlığı
  • Almanya gerginliği turizmciyi korkutuyor
  • Bella Maison, 50 şube hedefliyor
  • NGSTYLE Katar’da mağaza açacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • KSS projelerini tek şemsiye altında konumlandırdı
  • “MİM sayısı artacak, özel teklifler çeşitlenecek”

GİRİŞİM

  • Kiosklannı dünyaya taşıyacaklar
  • Yaratıcı fikirler Urla’da buluşuyor

VERGİDE GÜNDEM

  • “İzaha davet” uygulaması eylülde başlıyor.

BESMETRE

  • Bireysel Emeklilik’te gerçekleşmeler

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Almanya ile gerginlik hangi hisseleri etkiler?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Türk Telekom ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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