Ekonomist’te bu hafta
PİYASANIN PUSULASI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
İş Portföy’den gayrimenkul fonunda rekor
GÖSTERGE
- Para politikasında ‘bekle-gör’ dönemi
- İstanbul’un banliyösü Sırtköy’de kuruluyor
- “Perakende satışlara ağırlık vereceğiz”
- Dominik üzerinden Amerika’ya açılacak
- Araç çağırmaya yeni oyuncu geldi
- Hollandalı polislere özel giysi üretiyor
- Ayakkabı mağazacılığı ‘çok markalı’ büyüyor
- “Türkiye doğalgazda ‘hub’ haline gelebilir”
TEKNOLOJİ
- Online ticarette ikinci el rüzgarı
KULİS
- Kale, yatırım için üç ülkeyi gözüne kestirdi
- Doğal taşçılardan fuar hazırlığı
- Almanya gerginliği turizmciyi korkutuyor
- Bella Maison, 50 şube hedefliyor
- NGSTYLE Katar’da mağaza açacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- KSS projelerini tek şemsiye altında konumlandırdı
- “MİM sayısı artacak, özel teklifler çeşitlenecek”
GİRİŞİM
- Kiosklannı dünyaya taşıyacaklar
- Yaratıcı fikirler Urla’da buluşuyor
VERGİDE GÜNDEM
- “İzaha davet” uygulaması eylülde başlıyor.
BESMETRE
- Bireysel Emeklilik’te gerçekleşmeler
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Almanya ile gerginlik hangi hisseleri etkiler?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Türk Telekom ve TAV Havalimanları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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