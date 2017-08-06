Ekonomist’te bu hafta
ASYA PASİFİK’TE İŞ FIRSATLARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“Bakan bizi duymuş”
GÖSTERGE
Enflasyonda tek hane kalıcı olur mu?
- Otelde Talimhane’ye yeni rakip geliyor
- ‘Yatırımların meyvesini toplamaya başladık”
- Yeni fabrikasıyla ilk üçü hedefliyor
- Letoon’u yeniden ayağa kaldıracak
- Hızlı büyümek için teknik tekstili seçti
- “Boyayı Gebze’ye taşıyıp liman işini büyüteceğiz”
- Su ürünlerinde yatırm atağı
TEKNOLOJİ
- Kurumsal yazılımda büyüme sürüyor
KARİYER
- Yurtdışına gitme isteği transferleri hızlandırdı
KULİS
- Grand Pera’ya hangi markalar geliyor?
- Inovatif ürünlerle büyümeye devam edecek
- Antalya’da otel satın alacak
- Verimliliği kameralar ölçüyor
- FK markasıyla 20 mağaza açacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Festivalle 5 milyon TL’lik ekonomi yaratacak
- İngilizlere Türkiye’yi anlatacaklar
GİRİŞİM
- “Gayrimenkul ile teknolojiyi birleştirdik”
- Girişimcileri Londra’ya götürecek
VERGİDE GÜNDEM
- Vergi inceleme süreci
BANKNOT
BESMETRE
- Otomatik katılıma yeni uygulamalar gelecek
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Yabancı alımları devam edecek mi?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Garanti Bankası ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi? 80 Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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