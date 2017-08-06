Ekonomist’te bu hafta

Ağustos 6, 2017 0 Yorum 135 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

ASYA PASİFİK’TE İŞ FIRSATLARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“Bakan bizi duymuş”
GÖSTERGE
Enflasyonda tek hane kalıcı olur mu?

  • Otelde Talimhane’ye yeni rakip geliyor
  • ‘Yatırımların meyvesini toplamaya başladık”
  • Yeni fabrikasıyla ilk üçü hedefliyor
  • Letoon’u yeniden ayağa kaldıracak
  • Hızlı büyümek için teknik tekstili seçti
  • “Boyayı Gebze’ye taşıyıp liman işini büyüteceğiz”
  • Su ürünlerinde yatırm atağı

TEKNOLOJİ

  • Kurumsal yazılımda büyüme sürüyor

KARİYER

  • Yurtdışına gitme isteği transferleri hızlandırdı

KULİS

  • Grand Pera’ya hangi markalar geliyor?
  • Inovatif ürünlerle büyümeye devam edecek
  • Antalya’da otel satın alacak
  • Verimliliği kameralar ölçüyor
  • FK markasıyla 20 mağaza açacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Festivalle 5 milyon TL’lik ekonomi yaratacak
  • İngilizlere Türkiye’yi anlatacaklar

GİRİŞİM

  • “Gayrimenkul ile teknolojiyi birleştirdik”
  • Girişimcileri Londra’ya götürecek

VERGİDE GÜNDEM

  • Vergi inceleme süreci

BANKNOT
BESMETRE

  • Otomatik katılıma yeni uygulamalar gelecek

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Yabancı alımları devam edecek mi?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Garanti Bankası ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi? 80 Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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