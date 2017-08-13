Ekonomist’te bu hafta
HOLDİNGLERDEN GİRİŞİMCİYE FON
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
GÖSTERGE
Sanayi üretimini ‘bayram’ düşürdü
- Çimentocular ABD’yi yeniden keşfetti!
- “Rüzgarda dünyaya teknoloji satacağız”
- 20 milyon TL’ye gıdayı parlatacak
- Mardin’de üçüncü fabrikasını açıyor
- Parfümlü ürün talebi esans sektörüne yaradı
- İnşaatçılar Çekmeköy’de proje yarışına hız verdi
- ‘Yılda 50 bin adet ticari araç kiralarız”
- Kültür sanat alanında girişimler yükselişte
KULİS
- Perform Türkiye, pazarı yüzde 40 büyütecek
- GYİAD, üç koldan atağa kalkacak
- Karbosan, yurtdışında şirket avında
- EPGİS, kaçakçılığa karşı ne öneriyor?
- Kaplankaya’da yeni dönem
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Parfümlü kolonyada pazar payını artırdı
- Yeni sponsorluklar gündemde
GİRİŞİM
- 1,2 milyon TL değerlemeye ulaştı
ÖZEL BÖLÜM: NOTEBOOK
- PC pazarından en büyük payı alıyor
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- 2016 ’nın “gizli” rekortmenleri
BESMETRE
- Hangi fon grubu kazandırdı?
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- 10 aracı kurum 51 hisse öneriyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Akbank ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi? 72 Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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