Ekonomist’te bu hafta

Ağustos 13, 2017 0 Yorum 60 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

HOLDİNGLERDEN GİRİŞİMCİYE FON
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
GÖSTERGE
Sanayi üretimini ‘bayram’ düşürdü

  • Çimentocular ABD’yi yeniden keşfetti!
  • “Rüzgarda dünyaya teknoloji satacağız”
  • 20 milyon TL’ye gıdayı parlatacak
  • Mardin’de üçüncü fabrikasını açıyor
  • Parfümlü ürün talebi esans sektörüne yaradı
  • İnşaatçılar Çekmeköy’de proje yarışına hız verdi
  • ‘Yılda 50 bin adet ticari araç kiralarız”
  • Kültür sanat alanında girişimler yükselişte

KULİS

  • Perform Türkiye, pazarı yüzde 40 büyütecek
  • GYİAD, üç koldan atağa kalkacak
  • Karbosan, yurtdışında şirket avında
  • EPGİS, kaçakçılığa karşı ne öneriyor?
  • Kaplankaya’da yeni dönem

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Parfümlü kolonyada pazar payını artırdı
  • Yeni sponsorluklar gündemde

GİRİŞİM

  • 1,2 milyon TL değerlemeye ulaştı

ÖZEL BÖLÜM: NOTEBOOK

  • PC pazarından en büyük payı alıyor

BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM

  • 2016 ’nın “gizli” rekortmenleri

BESMETRE

  • Hangi fon grubu kazandırdı?

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • 10 aracı kurum 51 hisse öneriyor
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Akbank ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi? 72 Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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