Ekonomist’te bu hafta
KÖPRÜLERLE DEĞERLENEN 81 BÖLGE
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
GÖSTERGE
İşsizlik oranındaki düşüş durdu
- Hangi başkanlar koltuğu bırakacak?
- “Önümüzdeki üç yılda borçları bitireceğiz”
- “One minute”de doğdu, bölgenin yatırımı oldu
- Bütün şirketleri ‘Google’ yapacak
- Fındıkta ‘var yılı’ bereketi yaşanıyor
- Vegan yaşam tarzı yeni pazar yarattı
- “El yapımı mobilyada üretim merkezi olacağız”
- Dünya markalarına tasarım ürün satıyor
KULİS
- Bafra’da yatırım olmazsa tahsisler iptal edilecek
- İki yılda 300 bin kişi iletişime kavuştu
- Beta, Anadolu’ya odaklanıyor
- Üniversite hastanesi için düğmeye bastı
- GD, desteği 5 yılda 10 kat artıracak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Reklamveren temkinli hareket ediyor
- Bu köy ‘Lavanta’ kokuyor
GİRİŞİM
- 150 yeni bayilik verecek
- Girişimcilere 20 milyon TL’lik destek
VERGİDE GÜNDEM
- Kurumlar vergisi oranında indirim yarışı
ÖZEL BÖLÜM: YENİLENEBİLİR ENERJİ
- Kurulu güçte büyük artış!
BANKNOT BESMETRE
- Otomatik katılımda online çözümler artıyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- GYO ve çimentoda potansiyel var mı?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Petkim ve Brisa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi… Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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