Ekonomist’te bu hafta

Ağustos 20, 2017 0 Yorum 202 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

KÖPRÜLERLE DEĞERLENEN 81 BÖLGE
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
GÖSTERGE
İşsizlik oranındaki düşüş durdu

  • Hangi başkanlar koltuğu bırakacak?
  • “Önümüzdeki üç yılda borçları bitireceğiz”
  • “One minute”de doğdu, bölgenin yatırımı oldu
  • Bütün şirketleri ‘Google’ yapacak
  • Fındıkta ‘var yılı’ bereketi yaşanıyor
  • Vegan yaşam tarzı yeni pazar yarattı
  • “El yapımı mobilyada üretim merkezi olacağız”
  • Dünya markalarına tasarım ürün satıyor

KULİS

  • Bafra’da yatırım olmazsa tahsisler iptal edilecek
  • İki yılda 300 bin kişi iletişime kavuştu
  • Beta, Anadolu’ya odaklanıyor
  • Üniversite hastanesi için düğmeye bastı
  • GD, desteği 5 yılda 10 kat artıracak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Reklamveren temkinli hareket ediyor
  • Bu köy ‘Lavanta’ kokuyor

GİRİŞİM

  • 150 yeni bayilik verecek
  • Girişimcilere 20 milyon TL’lik destek

VERGİDE GÜNDEM

  • Kurumlar vergisi oranında indirim yarışı

ÖZEL BÖLÜM: YENİLENEBİLİR ENERJİ

  • Kurulu güçte büyük artış!

BANKNOT BESMETRE

  • Otomatik katılımda online çözümler artıyor

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • GYO ve çimentoda potansiyel var mı?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Petkim ve Brisa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi… Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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