Ekonomist’te bu hafta
E- SPOR EKONOMİSİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“Olumsuz öngörüler vardı, onlara ne oldu?”
Sigortacılıkta genel müdürlere “savcılık” kıskacı
GÖSTERGE
Konut satışları gerçekten patladı mı?
Turizmde işler düzelmeye devam ediyor
Tüketici güveninde toparlanma yok
- Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi?
- “Vahşi sulamayı tamamen bitireceğiz”
- Kibar, gıdada hedef büyüttü
- Kuluçka merkeziyle üyeleri ‘melek’ yapacak
- İstiklalin tarihi hanları yatırımcının gözdesi oldu
- Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç ediyor
- Türk turizmciler dünyaya açılıyor
- “Melek yatırımcı ağı kurmayı planlıyoruz”
TEKNOLOJİ
- Yeni ürünlerde ‘elektrik’ etkisi
KULİS
- Çin’den Türk ayakkabıcılara önemli davet
- Dünya turu için neden yabancı sigortacılara gitti?
- Fondan aldığı yatırımla yeniden yapılanacak
- Yenileme pazarı sektörü büyüyecek
- Gıdanın devleri Türkiye’ye geliyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Vodafone Türkiye, iletişimde 4.0’a geçmeye hazırlanıyor
- Metro’dan üçüncü sürdürülebilir balıkçılık projesi
GİRİŞİM
- 3D yazıcıda yerli girişim
- “Dünyada daha aktif olacağız”
VERGİDE GÜNDEM
- Yeni KDV yasasından beklentiler
BESMETRE
- Katılımcıların fon grubu tercihleri nasıl?
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Sanayide ciro ve kâr beklentileri çok aştı
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Yapı Kredi Bankası ve Türk Hava Yolları’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi? Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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