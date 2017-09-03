Ekonomist’te bu hafta
GLOBAL KARİYERİN LİDER ŞİRKETLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Stresteki şirketleri ekonomiye kazandıracak
GÖSTERGE
İkinci çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Gençlerde atıl nüfus çok yüksek
İnternetten alışverişe giderek ısınıyoruz
- Uzmanlar portföylerde dövizi artırmayı öneriyor
- “Enerjide teknoloji üretir hale geldik”
- Mısır yatırımını ikiye katlayacak
- Üç kıtadaki şirketlere mobil çözüm üretiyor
- Basın Ekspres Yolu otel yoluna dönüştü
- Sırbistan, Türk yatırımcının yeni gözdesi oluyor
- Özel müşteriler giderek artıyor
TEKNOLOJİ
- Hızlı teslimat işinde rekabet kızışıyor
KULİS
- Eski distribütörü ile üretim için el sıkıştı
- LAV’dan istihdama STEM desteği
- Özel markalı üreticiler gözünü WallMart’a dikti
- Şişecam’dan Avrupa için yeni adım
- Scotty, İzmir’e açılıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Filmdeki gerçek anne-çocuk duygusal bağı güçlendirdi
GİRİŞİM
- Ot Kafe için franchise aranıyor
- Kurum içi girişimci yetiştirecek
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Konut, mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimleri sona eriyor!
BESMETRE
- Devlet katkısı fonlarının 2016 yılı performansı
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- “Ciromuzun yüzde 20’si yeni ürünlerden gelecek”
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Teknosa ve Tekfen Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi? 72 Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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