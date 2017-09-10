Ekonomist’te bu hafta
GİRİŞİMCİYE ÇEKİRDEK SERMAYE
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Online finansman platformu OCTET, Türkiye’de
Finans sektöründe iki yeni atama
GÖSTERGE
Enflasyonda beklediğimiz yükseliş başladı
Ücretler enflasyona yetişemiyor
Dış ticarette normale dönüş
- Ofis sektöründeki kırmızı alarm sürüyor
- “Doğu Avrupa’da üretim tesisi kuracağız”
- Ar-Ge ile ihracatı 100 milyon dolara çıkaracak
- Mısır ile ticaret sessiz sedasız artıyor
- Sinbo, mutfağı ahşapla güzelleştirecek
- “Avrupa pazarındaki avantajı kaybedebiliriz”
- Çağrıya uydular,9 merkez açtılar
TEKNOLOJİ
- Bankaların geleceği teknoloji dönüşümüne bağlı
KULİS
- Süs bitkicileri, Fakıbaba’dan ne istedi?
- İstanbul dışına da çıkacak
- Bilkent Holding hangi markasını büyütecek?
- ABD’de eğitime
- 400 milyon dolar harcıyoruz
- Vestel IFA’ya 500 kişiyle katıldı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- “Müşteri deneyimi ve inovasyona odaklandık”
- Annelere yönelik iletişime devam edilecek
VERGİDE GÜNDEM
- İrsaliye ve serbest meslek makbuzu da elektronik oluyor!
BESMETRE
- Yaşlanan Avrupa’dan ders çıkartalım
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- En çok Garanti, TSKB, Vakıf ve YKB öneriliyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Indeks Bilgisayar ve Halk GYO’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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