Ekonomist’te bu hafta
YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Kuveyt Türk, altın bankacılığında iddialı
Bankacılıkta bir transfer, bir terfi
BDDK’ya yeni üye beklentisi
GÖSTERGE
Ekonomi ikinci çeyrekte inşaatla büyüdü
Merkez’den sabit faize devam
Antalya da ‘taşıt milyoneri’ oldu
- Çanakkale 1915 Köprüsü, Marmara’ya değer katacak
- “300 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz”
- Başkent Doğalgaz’ı halka arz edecek
- Columbia markasıyla yurtdışında büyüyecek
- Dünya markalarına denim ihraç ediyor
- Bahçe ve balkonlara 450 milyon TL harcıyoruz
- “İhracatta hedefimiz Iran pazarına girmek”
- Güvenlik sektörünü teknoloji büyütüyor
YÖNETİM
- BT şirketlerinde ‘tepe’ler değişiyor
KULİS
- LimakASI’yi diğer havalimanlarına da taşıyacak
- Çukurova’ya 100 milyon Euro’luk kayak merkezi
- Ikea, Türkiye’den alımı artıracak
- Doğa Koleji yurtdışına açılacak
- ‘Başak Agri’ ileürün gamını genişletiyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Reklamdaki hikayeler sosyal dinlemeden çıktı
- Canbebe anneleri doğru bilgiye ulaştıracak
GİRİŞİM
- Armut ABD’ye açıldı
DOSYA
MOBİL BANKACILIK
- Hizmetler çeşitleniyor
VERGİDE GÜNDEM
- İşsiz kalanlar işsizlik sigortasından ne kadar yararlanabiliyor?
BESMETRE
- Fon gruplarının dağılım nasıl performans gösterdi
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Ene’ hisselerinde toparlanma var
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- TSKB ve Tofaş Oto’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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