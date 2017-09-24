Ekonomist’te bu hafta
DOĞU AVRUPA’YA YATIRIM ATAĞI
PANO
MORTGAGE PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Yapı Kredi üst yönetiminde yeni yapılanma
GÖSTERGE
Tüketici güveni yeniden zayıflıyor
Gelir dağılımında bozulma var
OED, büyüme tahminini yükseltti
Şirket kuruluşları çok hızlı artıyor
- Dolar/TL kurunda kritik eşik 3,60
- “Odaklandığımız müşteri segmentinde büyüyeceğiz”
- Dizi ihracatında hedef 275 milyon dolar
- Avcılar Büyükçekmece turizm hattı oldu
- Liderler Türkiye’nin dijitalleşmesini konuştu
- “Amerika’da şirket almayı düşünüyoruz”
- Bankalar girişimcilere yeni ufuklar açıyor
- 23 milyon öğrenci sektörü büyütüyor
KARİYER
Yeni liderler, değişime IK yöneticileriyle başladı
KULİS
Türkerler ile Doğuş, hangi projede ortak oldu?
Başkentin sayaçlarını yenileyecek
Yurtdışı için geri sayım başladı
100 milyon dolarlık iş hacmi yaratacak
İhracatta iddialı büyüyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Kıvanç’lı reklamlar satış ve etkileşim getirdi
Bir ajansın daha yönetiminde değişim oldu
GİRİŞİM
Nefis Demet yurtdışına açılıyor
İTÜ Çekirdek, melek yatırımcı arıyor
VERGİDE GÜNDEM
Çalışma saatlerimiz uzun, fazla mesaide lideriz
BANKNOT
BESMETRE
Otomtik BES’te 1 milyar TL birikti
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
F/K ve PD/DD’ye göre ucuz kalan hisseler
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve Erdemir’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Bist-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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