Ekonomist’te bu hafta
23 İLDE YATIRIM AKINI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“KOBİ’nin kredilerdeki payını yüzde 25’e çıkaracağız”
GÖSTERGE
Dördüncü çeyrekte büyüme kaç çıkar?
- Uludağ’ın ‘zirve’sinde gelecek konuşuldu
- “Gayrimenkul sertifikası ihraç etmeyi sürdüreceğiz”
- Kazablanka’da fabrika kuracak
- Tuzla’yı fuarcılık merkezi yapacak
- Konut sektöründe butik proje dönemi
- “Üretim ve ihracatta iddialı hedefler koyduk”
- Franchise sektöründe kadınlar atağa kalktı
- Biyoteknolojik ilaca 600 milyon dolar yatırım
KULİS
- Orka, hangi pazarlara girecek?
- Eski başbakan nereden ofis aldı?
- Dedeman Grubu’ndan Y kuşağı yatırımı
- Sianji’den villa satıp Bodrum’da proje geliştirecek
- Deriden’den açıklama
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Reklamcılar 2017’ye ihtiyatlı yaklaşıyor
- Koton-Sabancı işbirliğinin hedefi ne?
- 25’inci yıla özel kitap geliyor
GİRİŞİM
- Hediyelik meyve satmak ister misiniz?
- Kahvaltıda girişim fırsatı
VERGİDE GÜNDEM
BESMETRE
- BES’te devlet katkısı
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- İhracatçı şirketlerin beklentisi yüksek
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Pegasus ve Kordsa Global’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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