Ekonomist’te bu hafta

Mart 26, 2017 0 Yorum 48 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

23 İLDE YATIRIM AKINI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“KOBİ’nin kredilerdeki payını yüzde 25’e çıkaracağız”
GÖSTERGE
Dördüncü çeyrekte büyüme kaç çıkar?

 

  • Uludağ’ın ‘zirve’sinde gelecek konuşuldu
  • “Gayrimenkul sertifikası ihraç etmeyi sürdüreceğiz”
  • Kazablanka’da fabrika kuracak
  • Tuzla’yı fuarcılık merkezi yapacak
  • Konut sektöründe butik proje dönemi
  • “Üretim ve ihracatta iddialı hedefler koyduk”
  • Franchise sektöründe kadınlar atağa kalktı
  • Biyoteknolojik ilaca 600 milyon dolar yatırım

KULİS

  • Orka, hangi pazarlara girecek?
  • Eski başbakan nereden ofis aldı?
  • Dedeman Grubu’ndan Y kuşağı yatırımı
  • Sianji’den villa satıp Bodrum’da proje geliştirecek
  • Deriden’den açıklama

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Reklamcılar 2017’ye ihtiyatlı yaklaşıyor
  • Koton-Sabancı işbirliğinin hedefi ne?
  • 25’inci yıla özel kitap geliyor

GİRİŞİM

  • Hediyelik meyve satmak ister misiniz?
  • Kahvaltıda girişim fırsatı

VERGİDE GÜNDEM
BESMETRE

  • BES’te devlet katkısı

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • İhracatçı şirketlerin beklentisi yüksek
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Pegasus ve Kordsa Global’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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