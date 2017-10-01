Ekonomist’te bu hafta
500 BÜYÜK ANADOLU ŞİRKETİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Anadolu Markaları, dijital dönüşümü tartıştı
FİNANS KORİDORU
“Burgan Leasing, sektörün üzerinde büyüyor”
GÖSTERGE
Orta vadede bizi neler bekliyor?
‘Yatırımların meyvesini toplamaya başlayacağız”
“Yurtdışında bir şirket satın almak üzereyiz”
Yükselen grafiğiyle sonunda ilk üçe girdi
ANALİZ
Anadolu 500’ün sayısal görünümü
“Finansmanda yeni işler yaratmayı hedefliyoruz”
CİRO
Büyüme şampiyonu Köfteci Yusuf oldu yv
KAR
Kârlılığın birincisi Bursa’dan çıktı”
İSTİHDAM
Ürün gamındaki artış, istihdamı da artırdı
İHRACAT
Denizli’den dünyaya kablo ihraç ediyor
HOLDİNG
Holding yarışında Sanko birinci geldi
SEKTÖRLER
İLLER
FİHRİST
KULİS
Sun Tekstil, hangi Asya ülkesine fabrika kuracak?
Sektörün üzerinde büyüme hedefliyor
Türkiye’nin markalarını yurtdışına taşıyacaklar
Billur Tuz, ihracatta vites artırıyor
1 milyon metrekare inşaata başlayacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Duravit, TV ve radyo reklamlarına başladı
Reklam pazarı dijitalle büyüyor
GİRİŞİM
Tavuk Dünyası, her yıl 30 şube açacak
2,5 milyon Euro yatırım aldı
VERGİDE GÜNDEM
ÇVÖ anlaşmaları kapsamında serbest meslek gelirlerinin vergilendirilmesi
BANKNOT
BESMETRE
BES çift haneli büyüme trendine devam ediyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
Yeni vergi artışları kimleri etkileyecek?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Alkim Kimya ve Arçelik’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü? Niçin yükseldi? Bist-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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