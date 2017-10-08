Ekonomist’te bu hafta
100 FRANCHISING
PANO
ETKİNLİK
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Leasingde hedef, beş yılda 10 milyar dolar
Üçüncü yatırımı Nidakule Ataşehir oldu
GÖSTERGE
Enflasyonda yükseliş sürüyor
Habur’a alternatif 3 rota gündemde
“Altı yılda 400 bin konut yapacağız”
Üretim kapasitesini üç katına çıkaracak
Vakko, iki markayla yeme içmeye girdi
Perakende sektöründe ciroya göre kira modeli
Roqa’yı yurtdışında büyütmeye odaklandı
“Dünyada ilk beşe girmeyi hedefliyoruz”
‘Altın Boynuz’ turizmle yeniden hayat buluyor
TEKNOLOJİ
Fotoğraf makinesi pazarı profesyonele yöneliyor
KULİS
Caroline Koç, ortağı ile ABD’ye açılıyor
2017 sonuna kadar iki yeni proje gelecek
Japon Riso’dan yeni yapılanma
Hangi sektörde fırsat gördü?
Antalya’da çağrı merkezi kuracak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Ogilvy & Mather’in yeni ülke başkanı neleri hedefliyor?
Vodafone, logosonu ve sloganını değiştirdi
DOSYA
FİLO KİRALAMA
Çift haneli büyüme sürecek
VERGİDE GÜNDEM
Sadece MTV değil, gelir vergisi de artıyor
BESMETRE
Otomatik katılımda yeni düzenlemeler
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
Geri çekilmeler ‘alım’ fırsatı mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Alkim Kimya ve Arçelik’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü? Niçin yükseldi? Bist-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?