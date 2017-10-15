Ekonomist’te bu hafta
PARANIN YENİ ROTASI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Forexcilerde ‘umutlu’ sessizlik
GÖSTERGE
IMF dünya ekonomisi için iyimserleşiyor
Sanayi ağustos ayında gaz kesti
Cari açıktaki yükseliş mola verdi
- Kültür sanat eşliğinde inşaatın gözdesi oldu
- “1 milyar dolarlık yatırım yapacağız”
- 45 milyon Euro’ya İran’a fabrika kuruyor
- Arkas ortaklığıyla satışı ikiye katladı
- Kumport Limanı’na 100 milyon dolar yatıracak
- Perakende markaları ünlülerle rekabet ediyor
- ‘Yurtdışına beyin göçü özgürlükle önlenebilir”
KARİYER
- Beyaz yakalılar sahile göçüyor
KULİS
- Taypa’dan Sırbistan’a 35 milyon Euro’luk yatırım
- “Akıllı şehirler için ‘engelleri kaldırmak gerek”
- İki yılda 50 mağazaya ulaşacak
- ABD’li dev, 2017’yi rekorla kapatıyor
- TAİDER, ‘işletmelerde sürdürülebilirlik! tartışacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Kör Tadım Testi’nin etkisi ne oldu?
- Sayıyı şirket destekleri artıracak
GİRİŞİM
- Uzaktan erişimle çay demliyor
VERGİDE GÜNDEM
- Dağıtılmayan şirket kârlarına vergi geliyor
DOSYA: KURUMSAL YAZILIM
- Yeni uygulamalar büyüme getirecek
BANKNOT
BESMETRE
- BES ’te biriken fonlar hızla artıyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- İran ile yeni dönemin öne çıkan şirketleri
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Türk Hava Yolları ve Coca Cola İçecek’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi? Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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