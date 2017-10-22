Ekonomist’te bu hafta
ESTETİK EKONOMİSİ
PANO
MORTGAGE 10 ETKİNLİK
CEO’lar yaza müzikle veda etti
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Leasing sektöründe döviz kredisi korkusu
GÖSTERGE
İşsizlikte işler tekrar kötüleşiyor
Eylüldeki toparlanma bütçeyi kurtaramadı
Enflasyon beklentisi çift haneye yaklaştı
Şirket kuruluşları baz etkisiyle artıyor
- Bankacılar 2018’de de hızlı büyüme bekliyor
- ‘Teminat mektupsuz kredi kulandırıyoruz”
- ‘İhracatın facebook’u Türk şirketleri çağırıyor
- Yeni yatırımla cirosu 200 milyon TL artacak
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- “Cironun yüzde 20’si yurtdışından gelecek”
- Tekstilciler fasondan tasarıma geçiş yaptı
MEDYA
- Oyuncuların yerini gerçek kişiler alıyor
KULİS
- Özgörkey, Brezilyalı Cutrale ile nasıl ortaklık kurdu?
- Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin tek sahibi oldu
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PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- İletişimde yaygınlık ve yerliliğe vurgu yapılacak
- “Ev tekstilinde trend ve koleksiyon merkezi olacağız”
GİRİŞİM
- Kadına özel fotoğraf stüdyosu kurdu
- Start up’lara yatırım fırsatı
VERGİDE GÜNDEM
- Vergide başka neler değişiyor?
BESMETRE
- Genç ve kadın katılımcılarda potansiyel var
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Dövizdeki hareketler kimleri etkileyecek?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Ford Otosan ve Özderici GYO’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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