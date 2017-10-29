Ekonomist’te bu hafta
‘EV’DEN ÇIKAN İŞ FIRSATLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
GÖSTERGE
Konut satışlarında harç dopingi var
- Şirket satışları yeniden hızlandı
- “Otomotiv sektöründe yeni yatırım yapabiliriz”
- Mardinli bulgurcu Avrupa’ya açılıyor
- Yeni aldığı projelerle cirosunu katlayacak
- Helal pazarında Türkiye atağı!
- Otel yatırımlarının yeni gözdesi oluyor
- Sermaye piyasasında talep sorunu yaşanıyor
- Festival ekonomisi yeme-içme ile büyüyor
- Devlet azaltıyor holdingler büyütüyor
KULİS
- Rönesans, AVM işinde neyi değiştirdi?
- “Türkiye’de pahalıya mal olan dersler aldık”
- Otomotivciler, Avrupa’da lobi yapacak
- Graniser, 2021’e kadar şirket avına çıktı
- Stratejik partnerliğin mayası tuttu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- İki yeni KSS projesi yolda
- Hibe desteği 2 milyon TL’ye çıktı
GİRİŞİM
- Etiler Marmaris franchise veriyor
- Start up’lar şampiyonluk için yarıştı
ÖZEL BÖLÜM: LOJİSTİK
- Gündemde yeni projeler var
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Yeni yılda vergiler yüzde 15 artacak
BESMETRE
- Otomatik katılım 3,3 milyona ulaştı
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Halka arzlarda canlanma olacak mı?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Arçelik ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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