Ekonomist’te bu hafta

Ekim 29, 2017 0 Yorum 69 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

‘EV’DEN ÇIKAN İŞ FIRSATLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
GÖSTERGE
Konut satışlarında harç dopingi var

  • Şirket satışları yeniden hızlandı
  • “Otomotiv sektöründe yeni yatırım yapabiliriz”
  • Mardinli bulgurcu Avrupa’ya açılıyor
  • Yeni aldığı projelerle cirosunu katlayacak
  • Helal pazarında Türkiye atağı!
  • Otel yatırımlarının yeni gözdesi oluyor
  • Sermaye piyasasında talep sorunu yaşanıyor
  • Festival ekonomisi yeme-içme ile büyüyor
  • Devlet azaltıyor holdingler büyütüyor

KULİS

  • Rönesans, AVM işinde neyi değiştirdi?
  • “Türkiye’de pahalıya mal olan dersler aldık”
  • Otomotivciler, Avrupa’da lobi yapacak
  • Graniser, 2021’e kadar şirket avına çıktı
  • Stratejik partnerliğin mayası tuttu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • İki yeni KSS projesi yolda
  • Hibe desteği 2 milyon TL’ye çıktı

GİRİŞİM

  • Etiler Marmaris franchise veriyor
  • Start up’lar şampiyonluk için yarıştı

ÖZEL BÖLÜM: LOJİSTİK

  • Gündemde yeni projeler var

BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM

  • Yeni yılda vergiler yüzde 15 artacak

BESMETRE

  • Otomatik katılım 3,3 milyona ulaştı

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Halka arzlarda canlanma olacak mı?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Arçelik ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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