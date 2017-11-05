Ekonomist’te bu hafta
EN HESAPLI KONUTLAR
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Finans sektöründe son atamalar ve transferler.
Sigortacılar hapisten kurtuldu!
Enfasyon banka bilançolarını nasıl etkileyecek?
GÖSTERGE
Enflasyon Merkez’i hiç dikkate almıyor
Turizmdeki toparlanma hızlandı
İthalatta yüksek artış sürüyor
- Döviz ve hisseyi azalt, TL mevduatı artır
- ‘Yatırımların meyvesini 2018’de toplayacağız”
- Pazardaki payını yüzde 33’e taşıyacak
- Gülaylar, İçerenköy’deki CarrefourSA için el sıkıştı
- AR-GE ve tasarımla tekstilde hızlı büyüyor
- Ankaralı girişimciler franchise ile büyüyor
- “Anadolu’dan teklif var, yeni AVM’ler alabiliriz”
YÖNETİM
- Artık robotlar sizi işe alacak!
TEKNOLOJİ
- İnovasyon için ayrı şirket kurdu
KULİS
- Dericiler neden yarım kapasiteyle çalışıyor?
- Yeme-içme sektörünü buluşturacak
- Türkiye ofisinden Ortadoğu’ya yayılıyor
- Avrupa’ya börek yedirecek
- Atasay Uzakdoğu’da büyüyecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Wunderman, directcom ile birleşti
- Ambalajlardaki inovasyonla fark yaratma peşinde
GİRİŞİM
- Pizzabulls, franchise şubeler açacak
- Sosyal girişimciden yeni proje
VERGİDE GÜNDEM
- “Torba Yasa”daki vergiler büyük ölçüde şekillendi
FİNANS
- “48 milyar TL’nin yönetimi değişecek”
BANKNOT
BESMETRE
- AvivaSA 14,4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Yeni zirve sonrasında ‘temkinli iyimserlik’ var
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Türk Telekom ve Akbank’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi? Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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