Ekonomist’te bu hafta
EN ZENGİN 100
PANO
ETKİNLİK
“Yılın İş İnsanları” ödüllendirildi
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Bankacıları tedirgin eden üç gelişme
GÖSTERGE
Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte uçtu
Satışlarda durum pek iyi görünmüyor
TL’nin değeri yine dibe gidiyor
Yerli turizmde patlama var
- Holdingler 2018’e umutlu bakıyor
- “İnşaatta 3,7 milyar TL’lik yatırımımız devam ediyor”
- Çinli ortakla birlikte global şirket olacak
- İndirim marketleri üretime de giriyor
- Mobilya sektörü ‘akıllanarak’ büyüyor
- 5,7 milyar dolarlık kömür yatırımı yolda
- “Organize perakende bölgeleri kurulmalı”
TEKNOLOJİ
- Kullanım kolaylığı ön plana çıkıyor
KULİS
- ‘İlham verenler’ yatırıma soyunuyor
- İlaççılar kur ayarlaması istiyor
- İnşaattan sonra tarıma da girdi
- Başarsoft, ABD’den ürün satacak
- Star Rafineri için geri sayım başladı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- BKM, spor yatırımlarını artıracak mı?
- Yeni CEO’nun hedefi şirketi globalleştirmek
VERGİDE GÜNDEM
- Yarışmada kazanılan ödülün vergisi
FİNANS
- “KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandırmayı hedefliyoruz”
BESMETRE
- Anadolu Hayat, BES fonlarında 11,8 milyar TL’ye ulaştı
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Garanti, TSKB ve YKB önerilerde ilk sırada
- “Hedef değerimiz 123.000 seviyesi”
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- TAV ve Türk Traktör’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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