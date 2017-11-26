Ekonomist’te bu hafta
DÖVİZ NEREYE?
PANO
MORTGAGE PANO
İHRACAT REHBERİ
İhracatçıdan Gümrük Birliği ve AB vurgusu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Sigorta şirketleri Ankara’dan ne talep etti?
GÖSTERGE
Konut satışları gerilemeye başladı
Hükümetin borcu uçuşa geçti!
Tüketici güveni dibe doğru gidiyor
- Suriye’de yeni dönem Gaziantep’e yarayacak
- “3 milyar TL cirolu bir şirket olacağız”
- İki termik santrale 2,6 milyar TL yatıracak
- Özel araç tasarımında hızlı üretime geçecek
- Bu STK’lar kadınları girişimci yapıyor
- Gaziosmanpaşa-Eyüp hattı dönüşümle hayat buluyor
- “Sanayi ve teknolojide altyapıyı iyileştiriyoruz”
- Otomat pazarı çeşitlenerek büyüyor
KULİS
- Üniversiteden sonra ilköğretime de girdi
- Batı Avrupa için yedi yıllık plan hazırladı
- Özsüt, Avrupa ve Ortadoğu’ya açılacak
- İnovasyon Haftası’na son kez başkanlık yapacak
- Satın alma profesyonelleri buluşacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Sloganı aynı, ajansı yeni
- 70 bin gence ulaşacak
GİRİŞİM
- Yeni nesil paylaşım platformu
- “KOBİ’lere iş kurma imkanı veriyoruz”
VERGİDE GÜNDEM
- “Birleştirilmiş beyanname”de gizlilik sorunu
BESMETRE
- 1 milyon 400 bin kişi daha dahil olacak
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Sanayi bilançoları bankaları solladı
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Pegasus ve Doğtaş Kelebek Mobilya’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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