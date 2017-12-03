Ekonomist’te bu hafta
ÇİN’DE YATIRIM FIRSATLARI
PANO
ETKİNLİK
Türkiye kadın girişimcilerini seçti
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Hakan Ateş’ten turizm uyarısı!
GÖSTERGE
Dolardaki yükseliş faizsiz durur mu?
OECD’ye göre bu yıl yüzde 6,1 büyüyeceğiz
- ‘Merkezler 2018’de de piyasayı yönlendirecek
- “İlk 25 şirket arasına girmeyi hedefliyoruz”
- 4’üncü tur yatırımla 50 mağaza açacak
- Çalışanları arasından girişimci çıkarıyorlar
- Konutçular başkentte metroyu gözlüyor
- Et sektörünün gizli kahramanı
YÖNETİM
- Şirketler çalışanları ‘akademi’li yapıyor
TEKNOLOJİ
- “1 milyar dolar cirolu bir şirket olmak istiyoruz”
KULİS
- KOBİ’lerden kiralama hizmetiyle gelir yaratacak
- Turizm sektörü 2018 için daha umutlu
- Mağazalaşmaya başlıyor
- Gökhan Öğüt, aktif görev alacak
- TÜSİAD ve TÜRKONFED’ten Kariyer.net ile işbirliği
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Sponsorluklara ağırlık verecek
- Dikkat süremiz giderek kısalıyor
GİRİŞİM
- İkinci el online araç girişimi
- Chobani yeni start up’lar arıyor
VERGİDE GÜNDEM
- Gelir vergisinin vergi gelirleri içerisindeki önemi giderek artıyor
DOSYA: FAKTORİNG
- Faktoring 2017’de atağa geçti
BANKNOT
BESMETRE
- Fiba Emeklilik, Groupama’nın BES portföyünü devralıyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- 11 aracı kurumdan 47 hisse önerisi
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Garanti Bankası ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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