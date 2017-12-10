Ekonomist’te bu hafta
START UP DOSTU ŞİRKETLER
PANO
ETKİNLİK
Real Estate Stars’ın kazananları belli oldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Tedarikçi finansmanında dijital dönem başlıyor
GÖSTERGE
Enflasyonda gidişat beklenenden de kötü
İthalattaki artış hız kesmiyor
Sanayi son çeyreğe de iyi girdi
- 2018’de maaşınız ne kadar olacak?
- “Perakende teknolojiyi daha çok kullanmalı”
- Çağrı merkezi işini Avrupa’ya taşıyor
- Kadın girişimcilerden franchise fırsatları
- Hangi semtler parlıyor, hangi semtler sönüyor?
- “Hedefimiz KOBİ’leri dijital hale getirmek”
- Yatırımcı enerjiyi yeniden keşfetti!
- Parke üretiminde dünyaya açılacak
MEDYA
- “Markaların tanıtımında dizileri kullanamıyoruz”
KULİS
- Pınar, FRİİ ile gazlı içecek pazarına giriyor
- Türkiye- Almanya gerginliği kime yaradı?
- Madia Markt, 2018’de 37 mağaza açacak
- OYAK, Mesa’nın hangi projesini devraldı?
- İstanbul Tahkim Derneği kuruldu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- İkinci Selçuk Yaşar müzesi kuruluyor
- ‘İyilik Atölyesi Kafe’ okula dönüşecek
- Gastronomi turisti daha çok harcıyor
GİRİŞİM
- Lunch Box franchise veriyor
- Yenilikçi market hizmeti
VERGİDE GÜNDEM
- ‘Torba Yasa’dan çıkan vergiler
DOSYA: MARKALI KONUT
- Yaratıcı Kampanya Yarışı
BANKNOT
BESMETRE
- BES’e katılan kadın oranı yüzde 44
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Bilançosu son çeyrekte parlayacak şirketler
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Coca Cola ve Ford Otosan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Önceki haber Start up dostu liderler
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?