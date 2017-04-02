Ekonomist’te bu hafta
SAVUNMADAN KOBİ’YE FIRSAT
PANO
ETKİNLİK
Uludağ Ekonomi Zirvesi çok hareketli geçti
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Hakan Ateş’in ajandasındaki ilk üç madde ne?
GÖSTERGE
Ekonomi 2016’da iyice yavaşladı
- Referandum sürecinde portföy temkinli olmalı
- “AHL’deki kaybımızı ihalelerle kapacağız”
- Simit Sarayı’ndan iki yeni proje çıktı
- Fiyatı düşürüp verimliliği artırdı
- 11 milyon Euro’luk yatırım yapacak
- Spor ayakkabıda zincirler yayılıyor
- İhracatın katkısıyla yüzde 25 büyüyecek
TEKNOLOJİ
- “Dört yeni alanda gelirleri artıracağız”
KULİS
- Pegasus’tan 300 milyon dolarlık yatırım
- Bereket, sınırları aşacak
- YASAD, yazılımcılara ABD ve İngiltere’de ofis açıyor
- Haliç’te dolulukları yüzde 80’e çıkardı
- Elazığ’dan sonra İstanbul’da da konut yapacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Planet’i dönüştürdükten sonra dijital TV yatırımı yapacak
- Sektör değerli bir ustayı kaybetti
GİRİŞİM
- Sokak Kahvecisi franchise veriyor
- Girişimci lider kadınlar yetiştiriyor
VERGİDE GÜNDEM
- Nakit sermaye artışı yapan kurumların vergi avantajı
BESMETRE
- Otomatik katılımda ikinci etap başlıyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Referandum sonrasında ‘kar satışına’ dikkat!
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Otokar ve Akçansa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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