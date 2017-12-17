Ekonomist’te bu hafta
80 BİN KİŞİ ARANIYOR!
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
ATM’ci NCR, şube dönüşümlerine talip
BNP’den Anadolu Leasing’e transfer
MB’nin faiz artırımı bankaları nasıl etkileyecek?
Vakıfbank, tüm birimlerini Ümraniye’ye taşıyor
Papara, yurtdışına açılıyor
GÖSTERGE
Ekonomideki büyümeyi baz etkisi uçurdu
Bu para politikasıyla enflasyon düşmez
- Özel fonlar 2018’de daha hareketli olacak
- “Hastane yatırımlarını yurtdışına taşıyacağız”
- Uyuşturucuya karşı 40 merkez açılacak
- DHL, Türkiye’de yatırım atağında
- Caddeler perakendecinin yeniden gözdesi oluyor
- Markalı konutçular Antalya’da keşfe çıktı
- Mikrofilament üretimiyle büyümeyi hızlandıracak
KARİYER
- Gelecek için 15 CEO gençlerle buluşuyor
TEKNOLOJİ
“İTÜ Yatırım’la girişimlere biz de yatırım yapacağız”
KULİS
- Barut Kardeşler otelleri paylaşıyor mu?
- Crate & Barrel Türkiye’den çıkıyor mu?
- Ayakkabı Dünyası Anadolu’da büyüyecek
- Açık kaynak yazılımlar e-Devlet’e girdi
- Starcity yüzünü yurtdışına çevirdi
- 2018’de yurtdışına odaklanacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- İDA’nın 2018 projeleri neler?
- Chakra neden mağaza konseptini yeniledi?
GİRİŞİM
- Kargoyu teknoloji ile birletirdiler
VERGİDE GÜNDEM
- Futbolda vergi yüzde 15 mi, yüzde 35 mi olmalı?
BESMETRE
- NN’in BES fon büyüklüğü 2,7 milyar TL’yi aştı
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Teknoloji hisseleri yine kazandıracak
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Yapı Kredi Bankası ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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