Ekonomist’te bu hafta
45 BİN KONUT GELİYOR!
PANO
ETKİNLİK
‘Anadolu Markaları’nın son durağı Kayseri oldu
Perakendenin devlerine ödül
İHRACAT REHBERİ
Japon pazarının anahtarı: Markalaşma
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Odeabank’ta yeni genel müdüre BDDK itiraz etti mi?
GÖSTERGE
Enflasyon “talih kuşu”nu da ezdi geçti!
Konut satışlarında yine düşüş var
Tüketici 2017’yi de güvensiz geçirdi
- Gayrimenkul için 26 fon daha geliyor
- “Fabrika kurmak yerine almayı tercih ediyoruz”
- 5 yılda 5 AVM satın alacak
- 50 milyon dolara en büyük olacak
- Dünya markalarına saçtan ince tel satıyor
- “TeknoSA dijitalleşerek büyümeyi sürdürecek”
- Şirketler çalışanlarını gönüllülükle bağlıyor
TEKNOLOJİ
- Rekabetin yeni kanalı veri yönetimi olacak
KULİS
- TÜRSAB seçimleri ne zaman yapılacak?
- Prometeon bayi ağını genişletiyor
- 2018’de 3 yeni lojistik merkez açacak
- Türkiye’nin ilk şehir fuarı kapısını açıyor
- Kozmetikten kahve sektörüne geçiyor
- İstanbul için bir araya geldiler
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- “Ürün ve hizmetleri daha çok anlatacağız”
- Yüzde 51’lik büyüme nasıl elde edildi?
GİRİŞİM
- Türkiye’de ilk yerli enzimi üretecek
- Girişimci fikirler arıyor
VERGİDE GÜNDEM
- “Defter Beyan Sistemi”ne jet hızıyla geçiliyor….
BESMETRE
- “Getiri elde etmek için fon dağılımını yönetmek önemli”
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- GYO’da 2018 yılı daha iyi olabilir
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Çimsa ve Kardemir’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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