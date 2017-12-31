Ekonomist’te bu hafta
50 LİDERDEN İŞ FİKİRLERİ
PANO
ETKİNLİK
Capital500’ün liderleri ödüllendirildi
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Yapı Kredi ve Garanti’de üst yönetimde değişim
2017’de beş yeni genel müdür atandı
SÖYLEŞİ
“BES’te fon büyüklüğü 85-90 milyar olur”
MAKRO GÖSTERGELER
2018’de ekonomide neler olacak?
ANKET
CEO’ların 2018 beklentileri
TELEKOM
5G’ye geçmek için hazırlıklar başlıyor
GAYRİMENKUL
Konut satışlarını yine kampanyalar kurtaracak
PERAKENDE
Büyüme stratejisi yurtdışına kayıyor
OTOMOTİV
Avrupa’ya ihracatta ‘Brexit’ endişesi var
TEKSTİL
Dünya tanıtım ağına geçecek
KİMYA
Tarife dışı engelleri aşmaya çalışacak
İLAÇ
Sektörün büyüklüğü 25 milyar TL’ye gidiyor
SAĞLIK
Şehir hastaneleri hareket getirecek
ENERJİ
Yenilenebilir enerjiye yönelim devam edecek
BİLİŞİM
Kurlar yüzünden yine zorlanabilir
TURİZM
Toparlanma var, sıkıntı kârlılıkta.
DEMİR ÇELİK
İhracatın etkisiyle büyümeyi sürdürecek
BEYAZ EŞYA
Yüzde 5’e kadar küçülme olabilir
LOJİSTİK
Altyapı projeleriyle büyüme hızlanacak
DİJİTALLEŞME
Dijital dönüşümde yol haritası nasıl olmalı?
Türkiye’nin CEO’ları ne kadar dijital?
“Rekabet baskısıyla yeni değerler gelecek”
Gelecekte ne tür meslekler olacak?
“Artık bütün şirketler dönüşmek zorunda”
PAZARLAMA
Reklam harcamalarında temkinli beklentiler var
GİRİŞİM
Hayatı kolaylaştıran start up’lar artacak
KULİS
Türkiye’den 81 ülkeyi yönetiyor
23 yıldan sonra CEO’luk koltuğuna oturdu
Üç yeni projeye başlayacak 133 mağazaya ulaşacak
Alman edding, Türkiye’de hedef büyüttü
VERGİDE GÜNDEM
Vergisini zamanında ödeyene yüzde 5 indirim
BANKACILIK
Kredi büyümesinde yavaşlama bekleniyor
YATIRIMCI AVUKATI
BORSA
BİST’te yeni hedef hangi seviye olacak?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Sabancı Holding ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Bist-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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