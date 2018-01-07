Ekonomist’te bu hafta

Ocak 7, 2018 0 Yorum 53 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

PİYASANIN 2018 HESAPLARI
PANO
İŞTE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Üç bankaya genel müdür aranıyor!
GÖSTERGE
Enflasyonda hedeften iyice uzaklaştık
Dış ticaret 2017’de toparlandı

  • 2018’in veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?
  • “İhracat şampiyonu olmayı hedefliyoruz”
  • 5 yılda 300 milyon TL yatırım yapacak
  • Kayseri ekonomisini e-ticaret sırtlayacak
  • Bağdat Caddesi’ni ‘dönüşüm’ vurdu
  • Tema Park yapımını sektöre dönüştürdü

MEDYA

  • “Post-Truth demokrasiyi kabul etmemeliyiz”

TEKNOPANO

  • Taşınabilir cihazların hakimiyeti artıyor

KULİS

  • ‘Colombus’ ile yetenek avına çıktı
  • Arçelik için AR-GE çalışması yapıyor
  • CarrefourSA arazisi Gülaylar’ın oldu
  • İş dünyasına özel proje üretti
  • Yurtdışında işe alım yapacak
  • ‘Getir’i yurtdışına götürecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • QNB Finansbank’ın desteği projeyi genişleteı
  • Altın Pusula için başvurular başladı

GİRİŞİM

  • Coffeetrainer girişimci arıyor
  • “10 Avrupa şehrine açılacağız”

VERGİDE GÜNDEM

  • Soru ve yanıtlarla ‘Asgari Geçim İndirimi’

ÖZEL BÖLÜM: YÜKSEK LİSANS

  • Başvuru tarihini sakın kaçırmayın

BANKNOT
BESMETRE

  • 4,5 milyon çalışan dahil olacak

BORSA

  • 9 aracı kurumdan 2018 hisseleri
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Migros ve Akçansa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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