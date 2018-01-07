Ekonomist’te bu hafta
PİYASANIN 2018 HESAPLARI
PANO
İŞTE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Üç bankaya genel müdür aranıyor!
GÖSTERGE
Enflasyonda hedeften iyice uzaklaştık
Dış ticaret 2017’de toparlandı
- 2018’in veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?
- “İhracat şampiyonu olmayı hedefliyoruz”
- 5 yılda 300 milyon TL yatırım yapacak
- Kayseri ekonomisini e-ticaret sırtlayacak
- Bağdat Caddesi’ni ‘dönüşüm’ vurdu
- Tema Park yapımını sektöre dönüştürdü
MEDYA
- “Post-Truth demokrasiyi kabul etmemeliyiz”
TEKNOPANO
- Taşınabilir cihazların hakimiyeti artıyor
KULİS
- ‘Colombus’ ile yetenek avına çıktı
- Arçelik için AR-GE çalışması yapıyor
- CarrefourSA arazisi Gülaylar’ın oldu
- İş dünyasına özel proje üretti
- Yurtdışında işe alım yapacak
- ‘Getir’i yurtdışına götürecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- QNB Finansbank’ın desteği projeyi genişleteı
- Altın Pusula için başvurular başladı
GİRİŞİM
- Coffeetrainer girişimci arıyor
- “10 Avrupa şehrine açılacağız”
VERGİDE GÜNDEM
- Soru ve yanıtlarla ‘Asgari Geçim İndirimi’
ÖZEL BÖLÜM: YÜKSEK LİSANS
- Başvuru tarihini sakın kaçırmayın
BANKNOT
BESMETRE
- 4,5 milyon çalışan dahil olacak
BORSA
- 9 aracı kurumdan 2018 hisseleri
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Migros ve Akçansa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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