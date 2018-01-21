Ekonomist’te bu hafta
ŞİRKET SATIŞLARI NE OLACAK?
PANO
MORTAGE
İŞTE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
KGF kredilerinde 4 öncelik
GÖSTERGE
Merkez hala durumu idare ediyor
Bütçe 2017’yi beklenenden iyi kapattı
Konut satışlarını devlet kurtardı
Şirket kuruluşlarında rekor var
- Emtia piyasasında altın ve petrole dikkat!
- “300 Milyon Euro yatırım yapacağız”
- Bölgesel liderlik için rotayı Fas’a çevirdi
- Liman işletmeciliğinde büyümeyi hedefliyor
- Son 5 yılda en çok Yalova değerlendi
- KOBİ’lerin yol haritası yeniden çiziliyor
- “Zeytin çekirdeğinden marka çıkaracağız”
- Karadeniz ülkelerinin ticaret merkezi olacak
MEDYA
- “Hem reklam üretiyor hem teknoloji sağlıyoruz”
KULİS
- Yerli oto için ‘asker kumaşı’ örneği
- Hunca, private label ile büyüyecek
- Yeni şubeler geliyor
- Dericilerden yurtdışı atağı
- Havaray 250 bin kişi taşıdı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- “Halkla ilişkiler sektörünü dijitalleşme büyütecek”
- Survivor sponsorluğu Cazador’a ne kazandıracak?
GİRİŞİM
- Platformunu yurtdışına açacak
- “Start up’a Ortadoğu ilgisi arttı”
VERGİDE GÜNDEM
- Vergide her şey daha şeffaf olacak
BANKNOT
BESMETRE
- Tasarrufun artması için BES şart
BORSA
- 2018 yılı ‘halka arz’ yılı olacak
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Emlak GYO ve Garanti Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi.
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Önceki haber Şirket satışları ne olacak?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?