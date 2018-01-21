Ekonomist’te bu hafta

Ocak 21, 2018 0 Yorum 138 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

ŞİRKET SATIŞLARI NE OLACAK?

PANO
MORTAGE
İŞTE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
KGF kredilerinde 4 öncelik
GÖSTERGE
Merkez hala durumu idare ediyor
Bütçe 2017’yi beklenenden iyi kapattı
Konut satışlarını devlet kurtardı
Şirket kuruluşlarında rekor var

  • Emtia piyasasında altın ve petrole dikkat!
  • “300 Milyon Euro yatırım yapacağız”
  • Bölgesel liderlik için rotayı Fas’a çevirdi
  • Liman işletmeciliğinde büyümeyi hedefliyor
  • Son 5 yılda en çok Yalova değerlendi
  • KOBİ’lerin yol haritası yeniden çiziliyor
  • “Zeytin çekirdeğinden marka çıkaracağız”
  • Karadeniz ülkelerinin ticaret merkezi olacak

MEDYA

  • “Hem reklam üretiyor hem teknoloji sağlıyoruz”

KULİS

  • Yerli oto için ‘asker kumaşı’ örneği
  • Hunca, private label ile büyüyecek
  • Yeni şubeler geliyor
  • Dericilerden yurtdışı atağı
  • Havaray 250 bin kişi taşıdı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • “Halkla ilişkiler sektörünü dijitalleşme büyütecek”
  • Survivor sponsorluğu Cazador’a ne kazandıracak?

GİRİŞİM

  • Platformunu yurtdışına açacak
  • “Start up’a Ortadoğu ilgisi arttı”

VERGİDE GÜNDEM

  • Vergide her şey daha şeffaf olacak

BANKNOT
BESMETRE

  • Tasarrufun artması için BES şart

BORSA

  • 2018 yılı ‘halka arz’ yılı olacak
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Emlak GYO ve Garanti Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi.
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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