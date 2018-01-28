Ekonomist’te bu hafta

Ocak 28, 2018 0 Yorum 86 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

TEMETTÜ LİDERLERİ
PANO
İHRACAT REHBERİ
Şirketleri 2018’de 3 önemli risk bekliyor
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Bankalarda Türk Telekom hesapları
GÖSTERGE
Küresel ekonomi giderek düzeliyor

 

  • Operasyon sonrası portföy önerileri
  • “Kapsamlı çözüm olmadan savaş bitmez”
  • Turizm yatırımcısı dünyayı keşfediyor
  • Türk Akımı’nda yarı yol tamamlandı
  • Yeni yönetmelikler, 8 sektörü etkileyecek
  • Beyçelik, yatırım atağına kalktı
  • Kahvenin kokusu, makine pazarını büyüttü
  • “Hedefimiz Tokyo’da ‘gong’u çalmak”

TEKNOLOJİ

  • İzmir’den dünyaya yelken açacak

KULİS

  • Şişhane binasını gündemine aldı
  • Fuarı yurtdışına taşıyacaklar
  • Antalya’da 80 milyon Euro’luk yatırım
  • 250 binden fazla firmaya aracı olacak
  • Eski Parksa binasında neler oluyor?
  • E-ticarette en hızlı hangi şirketler büyüdü?

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • “Deneyimsel pazarlamayı odağımıza alacağız”
  • İstanbul’un logosu bu yarışmayla seçilecek

GİRİŞİM

  • Platformunu ABD’ye taşıdı

DOSYA

  • AVM Yönetim Danışmanlığı

BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM

  • İrsaliye ve serbest meslek makbuzu elektronik oluyor

BESMETRE

  • İkinci gelir olarak

BORSA

  • İlk çeyrekte BİST-100 için ne bekleniyor?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Akbank ve Selçuk Ecza Deposu’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi.
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap