Ekonomist’te bu hafta
TEMETTÜ LİDERLERİ
PANO
İHRACAT REHBERİ
Şirketleri 2018’de 3 önemli risk bekliyor
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Bankalarda Türk Telekom hesapları
GÖSTERGE
Küresel ekonomi giderek düzeliyor
- Operasyon sonrası portföy önerileri
- “Kapsamlı çözüm olmadan savaş bitmez”
- Turizm yatırımcısı dünyayı keşfediyor
- Türk Akımı’nda yarı yol tamamlandı
- Yeni yönetmelikler, 8 sektörü etkileyecek
- Beyçelik, yatırım atağına kalktı
- Kahvenin kokusu, makine pazarını büyüttü
- “Hedefimiz Tokyo’da ‘gong’u çalmak”
TEKNOLOJİ
- İzmir’den dünyaya yelken açacak
KULİS
- Şişhane binasını gündemine aldı
- Fuarı yurtdışına taşıyacaklar
- Antalya’da 80 milyon Euro’luk yatırım
- 250 binden fazla firmaya aracı olacak
- Eski Parksa binasında neler oluyor?
- E-ticarette en hızlı hangi şirketler büyüdü?
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- “Deneyimsel pazarlamayı odağımıza alacağız”
- İstanbul’un logosu bu yarışmayla seçilecek
GİRİŞİM
- Platformunu ABD’ye taşıdı
DOSYA
- AVM Yönetim Danışmanlığı
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- İrsaliye ve serbest meslek makbuzu elektronik oluyor
BESMETRE
- İkinci gelir olarak
BORSA
- İlk çeyrekte BİST-100 için ne bekleniyor?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Akbank ve Selçuk Ecza Deposu’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi.
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Önceki haber Temettü liderleri
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?