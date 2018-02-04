Ekonomist’te bu hafta
HOLDİNGLERİN 2018 PLANLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
15 ülkedeki projeleri fonlayacak
GÖSTERGE
Merkez havluyu yine erkenden attı
Turizmde 2017’yi toparlanmayla geçirdik
Dış açıkta alarm zilleri çalıyor
- Kilogram başına ihracat 3 yıldır kan kaybediyor
- “Kıbrıs’taki hedefimiz 3 bankadan biri olmak”
- Akdeniz Güvenlik, zırhlı araç üretecek
- Çanakkale piyasası nitelikli konuta evrildi
- “2019 sonuna kadar 2 şirket satın alacağız”
- İzmir’den dünyaya yelken açacak
YÖNETİM
- Yönetim kurullarında uzmanlara gün doğdu!
TEKNOLOJİ
- Yeni düzenlemeler fintech’i hızlandıracak
KULİS
- Çelik Motor’un yeni projesi başlıyor
- Ayakkabı ve çantaya odaklanacak
- Mado’dan yeni konsept geliyor
- Turquality ile yurtdışına açılacak
- TAV, seyahat kalitesini artıracak
- Zyxel, kanal yatırımıyla büyüyecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Dimes kahvaltıyı her yerde sahipleniyor
- Publicis Microsoft ile neden işbirliği yaptı?
GİRİŞİM
- “Global oyuncu olacağız”
VERGİDE GÜNDEM
- Kalkınmanın anahtarı AR-GE…
BANKNOT
BESMETRE
- Çocuklara özel BES
BORSA
- Yabancılar 2018’de de ‘alım’a devam eder mi?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Arçelik ve Garanti Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi.
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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