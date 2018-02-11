Ekonomist’te bu hafta
LOJİSTİKTE YENİ ÜSLER GELİYOR
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
15 ülkedeki projeleri fonlayacak
GÖSTERGE
Enflasyonda düşüş devam eder mi?
Sanayi son çeyrekte vites küçülttü
- 6,5 milyar dolarlık borcunu yapılandıracak
- “Diplomalı işsizliği azaltmayı hedefliyoruz”
- Yeni satın almalarla Türkiye’de büyüyecek
- Araplar Karadeniz’de emlaka doping yaptı
- Bakliyat makinesiyle dünyaya açılıyor
- “Sosyal girişimciliği liselerde öğreteceğiz”
- Çiçekçilik eğitimleri sektöre dönüşüyor
YÖNETİM
- Türk yöneticileri dünyada iyice kıymete bindi!
KULİS
- Fon ile hayalindeki tasarımı yapacak
- Lenovo’nun yatırım iş grubu Türkiye’ye gelir mi?
- Aile fonlarına daha çıkmadan ilgi var
- Kilim Mobilya, AR-GE’de atağa geçti
- Mutfak eşyalarına turizm dopingi
- İstanbul, ‘tahkim’in merkezi olacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Farklılaşmak adına neler yapılacak?
- Nöroestetik araştırmaları sanatçıları yönlendirecek
GİRİŞİM
- 1453 Osmanlı, 50 şube açacak
- Bayer girişimcileri destekliyor
VERGİDE GÜNDEM
- Yurtdışından internet üzerinden alınan hizmetler artık KDV’li!
BESMETRE
- “OKS’yi işveren katkısı ayağa kaldırır”
BORSA
- 2017 son çeyrekte karlılıkta ne bekleniyor?
- 54 Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Akbank ve Erdemir’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi.
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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