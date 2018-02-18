Ekonomist’te bu hafta

Şubat 18, 2018 0 Yorum 71 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

HALKA ARZ ZAMANI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
GÖSTERGE
Cari açıkta tehlike sinyalleri var

  • 19 şirket daha Türklerin eline geçti
  • “Önümüzdeki dönemde ihracata odaklanacağız”
  • Metro ihracatıyla cirosunu katlayacak
  • Ev dışı tüketimde büyüme hedefliyor
  • Zeytinyağında hedef milyar dolarlık ihracat
  • “Konut satışları bu yıl da 1,4 milyon civarında olur”
  • Mobilyacılar rotayı Uzakdoğu’ya çevirdi

TEKNOLOJİ

  • Start up’larla işbirliğini bankacılar çok sevdi!

KULİS

  • Japon Takeda, yerel işbirliğini artırdı
  • En hareketli ilçe Esenyurt oldu
  • E-ticareti yüzde 100 büyütecek
  • PAOSB’de yeni etap satışları başladı
  • İzmir’den Kanada’ya uzanacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Arkas, yelkenlide M.A.T. ile işbirliğine gitti
  • Yeni bir KSS projesi geliyor

GİRİŞİM

  • Pizzabulls’dan franchise fırsatı
  • Türkiye’nin ilk ‘tonton’ platformu

DOSYA OFİS
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM

  • Yeni torba tasarıda öne çıkanlar…

BESMETRE

  • BES’in en büyük sorunu erken ayrılma

BORSA

  • 12 aracı kurum 58 hisse öneriyor
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Türk Traktör ve Türk Telekom’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz.
  • Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
  • Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi.
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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