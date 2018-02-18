Ekonomist’te bu hafta
HALKA ARZ ZAMANI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
GÖSTERGE
Cari açıkta tehlike sinyalleri var
- 19 şirket daha Türklerin eline geçti
- “Önümüzdeki dönemde ihracata odaklanacağız”
- Metro ihracatıyla cirosunu katlayacak
- Ev dışı tüketimde büyüme hedefliyor
- Zeytinyağında hedef milyar dolarlık ihracat
- “Konut satışları bu yıl da 1,4 milyon civarında olur”
- Mobilyacılar rotayı Uzakdoğu’ya çevirdi
TEKNOLOJİ
- Start up’larla işbirliğini bankacılar çok sevdi!
KULİS
- Japon Takeda, yerel işbirliğini artırdı
- En hareketli ilçe Esenyurt oldu
- E-ticareti yüzde 100 büyütecek
- PAOSB’de yeni etap satışları başladı
- İzmir’den Kanada’ya uzanacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Arkas, yelkenlide M.A.T. ile işbirliğine gitti
- Yeni bir KSS projesi geliyor
GİRİŞİM
- Pizzabulls’dan franchise fırsatı
- Türkiye’nin ilk ‘tonton’ platformu
DOSYA OFİS
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Yeni torba tasarıda öne çıkanlar…
BESMETRE
- BES’in en büyük sorunu erken ayrılma
BORSA
- 12 aracı kurum 58 hisse öneriyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Türk Traktör ve Türk Telekom’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi.
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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